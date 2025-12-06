Представники США та України провели чергові перемовини на Флориді.

Сторони «узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення сталого миру».

У Маямі в неназваному місці в п’ятницю, п’ятого грудня, відбувся черговий раунд українсько-американських перемовин. У них взяли участь з української сторони: секретар РНБО України Рустем Умєров, начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, з американської – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Державного департаменту США, обидві сторони назвали «конструктивними обговореннями щодо просування надійного шляху до міцного та справедливого миру в Україні». У повідомленні йдеться, що сторони обговорили нещодавню зустріч Віткоффа та Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, де вони обговорювали план закінчення війни. Крім того, американська та українська сторони «узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення сталого миру».

«Особливо було розглянуто “Програму майбутнього розвитку”, яка має забезпечити процес відновлення України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення», – йдеться у спільній заяві представників США та України. Обидві сторони також заявили, що «реальний поступ у досягненні будь-якої угоди залежатиме від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включно з кроками щодо деескалації та припинення вбивств».

У той же час інформаційна аґенція Bloomberg зазначає, що «незважаючи на позитивний тон консультацій, мало що вказує на поважний прорив, який міг би стати сигналом нового імпульсу в переговорах».

Подальші перемовини заплановані на суботу, шостого грудня. Президент США Дональд Трамп знову заявив, що сподівається на досягнення угоди про мир між Росією та Україною найближчим часом.