Дослідження показало, що крайні праві та ліві демонструють вражаюче схожі реакції мозку.

Нове дослідження показує, що люди з твердими політичними переконаннями, будь то ліберальними чи консервативними, на неврологічному рівні обробляють політичний контент дуже схожим чином. Результати, опубліковані в журналі «Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition», вказують на те, що емоційні реакції можуть відігравати центральну роль у формуванні ідеологічної крайності.

Дослідники поставили собі за мету краще зрозуміти, що може сприяти посиленню поляризації та крайніх політичних поглядів у Сполучених Штатах. Хоча розбіжності та дебати є основою демократичних систем, політичний ландшафт останніми роками став більш розділеним, і все більше американців ідентифікують себе з поглядами, віддаленими від політичного центру.

Попередні дослідження вказали на кілька факторів, що сприяють цій тенденції, зокрема психологічні тенденції, такі як нетерпимість до невизначеності або схильність до чорно-білого мислення. Але багато науковців також припускають, що емоції, особливо негативні, як-от страх або гнів, відіграють важливу роль. Емоційні реакції можуть впливати на те, як люди інтерпретують новини, сприймають політичних опонентів і формують союзи. У цьому дослідженні вчені задалися питанням, чи поділяють люди крайньо лівих і крайньо правих поглядів не тільки сильні переконання, але й схожі емоційні реакції на політичну інформацію.

Вони також прагнули перевірити концепцію, яку іноді називають «теорією підкови», згідно з якою політичні екстремісти можуть бути більш схожими між собою, ніж з більш поміркованими політиками. Якщо це так, то люди з протилежними ідеологічними поглядами можуть бути психологічно більш подібними, ніж різними, – принаймні в тому, як вони реагують на політичний контент.

«Ця робота була натхнена зростаючою політичною поляризацією та ідеологічним екстремізмом, що спостерігається навколо нас. Нещодавні політичні кризи, такі як пандемія COVID-19 та війна між Ізраїлем і Газою, посилили крайні погляди по обидва боки політичного спектру, що підштовхнуло нас подивитися за межі ліво-правого розмежування», – каже авторка дослідження Даантьє де Брюйн, аспірантка Браунського університету та член лабораторії Фельдман-Голл.

«Натомість ми задалися питанням, чи можуть існувати спільні нейрофізіологічні механізми, що лежать в основі політичного екстремізму, незалежно від ідеологічного змісту. Ця ідея узгоджується з "теорією підкови" в політиці, яка передбачає, що крайньо ліві та крайньо праві, незважаючи на протилежні переконання, часто схожі між собою в психологічному та поведінковому плані».

Щоб дослідити ці питання, команда залучила 44 учасників з усього політичного спектру, зосередивши особливу увагу на тих, хто дотримується крайніх ідеологічних поглядів. Учасників відбирали залежно від того, наскільки вони відхилялися від політичного центру за 100-бальною шкалою, варіюючи від надзвичайно ліберальних до надзвичайно консервативних поглядів.

Учасники дивилися політично напружений фрагмент дебатів між кандидатами у віцепрезиденти 2016 року Тімом Кейном і Майком Пенсом, поки їхній мозок сканували за допомогою апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ). Одночасно дослідники реєстрували фізіологічні реакції, а саме гальванічну провідність шкіри, яка вимірює емоційне збудження через зміни в діяльності потових залоз. Для визначення того, на що учасники зосереджували свою увагу, також використовували технологію відстеження руху очей.

Аналіз даних сканування мозку виявив чітку тенденцію: учасники з більш сильними політичними переконаннями, незалежно від того, були вони лібералами чи консерваторами, демонстрували підвищену активність у ділянках мозку, пов'язаних з емоціями та виявленням загроз. Йдеться про мигдалину, відому своєю роллю в обробці страху; периакведуктальну сіру речовину, яка бере участь у захисних реакціях; та задню верхню скроневу борозну – ділянку, пов'язану з інтерпретацією соціальних сигналів та розумінням намірів інших.

«Результати узгоджувалися з нашою гіпотезою про те, що дотримання крайніх поглядів (незалежно від їхнього змісту) означає, що люди, принаймні в деяких аспектах, однаково обробляють інформацію про навколишній світ, – розповіла де Брюйн. – Це допомагає пояснити, чому висловлювання чи дії затятих лібералів або консерваторів можуть бути дивно схожими на висловлювання та дії їхніх опонентів».

Цей висновок свідчить про те, що крайні політичні погляди можуть бути пов'язані з сильнішими емоційними реакціями на політичні матеріали. Іншими словами, що більш ідеологічно радикальною була людина, то сильніше емоційно зарядженою виявлялася реакція її мозку під час перегляду політичного контенту.

Дослідники також проаналізували, наскільки схоже мозок учасників реагував на дебати. Порівнюючи миттєву мозкову активність між парами учасників, вони виявили, що ті, хто дотримувалися крайніх поглядів (навіть якщо один був затятим лібералом, а інший – затятим консерватором), демонстрували більш синхронізовані мозкові реакції, ніж люди з поміркованими поглядами. Ця синхронізація була особливо вираженою в ділянках мозку, що відповідають за розуміння поглядів та емоцій інших людей, таких як скронево-тім'яний вузол та прилеглі до нього області.

Важливо, що цей ефект був не лише результатом спільної ідеології. Учасники з дуже різними політичними переконаннями все одно демонстрували схожі моделі мозкової активності, якщо обидва були радикальними. Це свідчить про те, що спосіб, у який люди обробляють політичний контент, може більше залежати від інтенсивності їхніх переконань, ніж від напрямку цих переконань.

Інший рівень дослідження був присвячений ролі мови. Дослідники використали інструмент машинного навчання для оцінки рівня екстремальної лексики у відеозаписі дебатів. Вони виявили, що ті частини відео, які містили більш екстремальну або провокаційну лексику, мали тенденцію посилювати ефект синхронізації мозку серед осіб із крайніми поглядами. Іншими словами, найбільш емоційно напружені частини політичного контенту, схоже, вводили глядачів із радикальними поглядами у ще більш узгоджений неврологічний стан.

Наостанок дослідники вивчили фізіологічне збудження. Хоча вони не виявили, що люди з крайніми поглядами мали загалом вищий середній рівень збудження, вони встановили, що спільні фізіологічні реакції між парами учасників – а саме синхронізовані сплески шкірно-гальванічної реакції – корелювали з більшою нейронною синхронією. Цей зв'язок був особливо вираженим для учасників із найбільш радикальними переконаннями. Іншими словами, коли люди з крайніми поглядами не лише поділяли тверді переконання, а й відчували схожі емоційні реакції на тілесному рівні, їхній мозок був схильний обробляти політичний контент більш узгоджено.

«Ми виявили, що люди з більш крайніми політичними поглядами на будь-якому полюсі політичного спектру демонструють сильніші реакції мозку на політичний контент у ділянках, пов'язаних з емоціями, такими як страх, виявлення загрози та розуміння точки зору інших», – пояснила де Брюйн. «Ми також виявили, що люди з більш крайніми поглядами, незалежно від їхньої політичної ідеології, демонструють схожі нейронні реакції на політичний контент».

«Незважаючи на разючі відмінності в політичних переконаннях, люди з крайніми поглядами на протилежних полюсах політичного спектру обробляють політичний контент схожим чином, що надає нейрофізіологічне підтвердження теорії підкови в політиці. Це свідчить про те, що ідеологічні опоненти можуть бути більш схожими у способі сприйняття політики, ніж вони усвідомлюють. Визнання цього спільного досвіду могло б сприяти більшій емпатії та зменшити дегуманізацію, попри політичний розкол».

Дослідження надає докази того, що емоції відіграють центральну роль у формуванні того, як люди з крайніми поглядами сприймають політичний контент, але воно також має певні обмеження. По-перше, використані політичні матеріали охоплювали лише вузьке коло тем, а саме імміграцію та діяльність поліції. Незрозуміло, чи були б отримані схожі результати при використанні інших політичних тем або більш сучасного контенту.

По-друге, дослідження проводилося виключно в Сполучених Штатах, і його результати можуть не поширюватися на інші країни чи політичні системи. Культури з іншими нормами, рівнями поляризації або медійним середовищем можуть демонструвати інші патерни емоційних та неврологічних реакцій.

Незважаючи на ці обмеження, дослідження надає нове розуміння того, як емоції та соціальне сприйняття впливають на політичний екстремізм. Той факт, що люди з протилежними ідеологіями можуть демонструвати схожі патерни мозкової активності, свідчить, що емоційний досвід може бути спільною ниткою, яка поєднує людей по обидва боки політичного розколу. Усвідомлення цього спільного досвіду може допомогти зменшити ворожість і відкрити шлях до більшого порозуміння, навіть у часи зростаючої поляризації.

«Наші висновки підтверджують теоретичний зв'язок між екстремізмом та афективною обробкою інформації, підкреслюючи важливість розуміння поляризації та радикалізації не лише як когнітивного або ідеологічного процесу, а й такого, що враховує емоції, – каже де Брюйн. – У майбутній роботі ми прагнемо глибше дослідити, як афективна обробка може змінюватися у більш радикальних осіб і чому їхні реакції можуть відрізнятися від реакцій людей з поміркованими поглядами. Зрештою, ми маємо на меті використати ці знання для розробки підходів, що зменшують поляризацію та допомагають людям більш вдумливо сприймати політичну інформацію».

Eric W. Dolan

People on the far-right and far-left exhibit strikingly similar brain responses

PsyPost, 11.10.2025