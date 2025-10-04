ХАМАС погодився на мирний план Трампа.

Ізраїль зупинив військову операцію в Секторі Ґаза.

Терористична організація ХАМАС погодилася акцептувати план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про мирне врегулювання в Секторі Ґаза. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. До цього Трамп висунув ХАМАСу ультиматум: угруповання мало або прийняти його план до вечора неділі, п’ятого жовтня, або бути знищеним.

У п'ятницю ввечері, третього жовтня, в соціальних мережах ХАМАС з'явилася заява угруповання, в якій висловлюється готовність принаймні частково виконати положення плану, схваленого Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Ми цінуємо зусилля президента Трампа щодо припинення війни… Щоб домогтися припинення військових дій і повного відведення військ із Сектора Ґаза, рух оголошує про згоду звільнити всіх ізраїльських ув'язнених – як живих, так і мертвих відповідно до формули обміну, що міститься в пропозиції президента Трампа», – сказано в заяві.

Окрім того, керівництво ХАМАС висловило готовність негайно розпочати перемовини через посередників для обговорення деталей плану, а також передати управління Сектором Ґаза палестинському комітету.

Інші питання «вирішуватимуться в рамках всеосяжної палестинської національної структури, в якій ХАМАС братиме участь і вноситиме свій відповідальний внесок», йдеться у заяві.

Незабаром після заяви ХАМАСу Трамп опублікував у своїй мережі Truth Social новий пост, в якому заявив, що позиція ХАМАСу змушує його «повірити, що [угруповання] готове до тривалого миру». «Ізраїль має негайно припинити бомбардування Ґази, щоб ми могли отримати заручників швидко та безпечно! Прямо зараз це робити надто небезпечно. Ми вже проводимо консультації щодо того, які деталі треба узгодити», — сказано у пості.

За інформацією Reuters політичне керівництво Ізраїлю дало вказівку військовикам зупинити наступальні дії в Сеторі Ґаза.

Нагадаємо, що план Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАСом був опублікований 29 вересня. Він передбачає запровадження у Секторі Ґаза тимчасового зовнішнього управління, поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених. План підтримала більшість арабських країн реґіону, які погодилися стати гарантами миру.