Верховна Рада провалила голосування щодо надання звання Героя України Ірині Фаріон.

Верховна Рада спершу підтримала депутатський запит про надання мовознавиці й політикині Ірині Фаріон посмертно звання Героя України, але згодом провалила голосування за скерування цього запиту президентові України. Відповідне голосування відбулось під час засідання Верховної Ради сьогодні, 21 жовтня.

Під час засідання ініціативу надання Ірині Фаріон звання Героя України підтримали 199 народних депутатів. Нагадаємо, рішення надати це звання ухвалює президент України, тож парламент ще одним голосуванням мав скерувати свій запит на адресу Володимира Зеленського. Однак депутати провалили це голосування, віддавши лише 189 голосів.

Тим часом у Шевченківському районному суді Львова відбулося нове засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Суд сьогодні допитав таємного свідка в режимі відеоконференції.

Свідок розповів, що він гуляв із собакою 11 липня 2024 року в лісосмузі біля вулиці Малоголосківської. Лісосмуга вела до вулиці Тунельної. Там чоловік і побачив хлопця, який ішов йому назустріч. Це було близько дев'ятої-десятої години ранку. Хлопець привітався зі свідком і запитав, чи собака не кусається. Він мав у руках велосипедний насос.

Як зазначив свідок, він запам’ятав цю дату, бо того дня його дружина поїхала до родичів. Чоловік описав, у чому був одягнутий хлопець: у спортивних балахонних штанах і светрі. На вигляд йому було років 20, чорнявий, коротко пострижений.

Через кілька днів сталося вбивство Фаріон. Коли свідок дізнався про підозрюваного, зрозумів, що бачив цього хлопця і розмовляв з ним у лісосмузі. Він вважає, що це та сама особа. Відтак чоловік звернувся до поліції та розповів, що бачив.

Свідок додав, що часто гуляє з собакою на цій локації. Каже, що раніше не зустрічав там того хлопця. Чоловік вважає, що у цій справі працювали російські спецслужби, тому з міркувань безпеки хоче приховати свої дані.

Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 11 листопада.



