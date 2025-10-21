Верховна Рада провалила голосування щодо надання звання Героя України Ірині Фаріон.

 

Верховна Рада спершу підтримала депутатський запит про надання мовознавиці й політикині Ірині Фаріон посмертно звання Героя України, але згодом провалила голосування за скерування цього запиту президентові України. Відповідне голосування відбулось під час засідання Верховної Ради сьогодні, 21 жовтня.

 

 

Під час засідання ініціативу надання Ірині Фаріон звання Героя України підтримали 199 народних депутатів. Нагадаємо, рішення надати це звання ухвалює президент України, тож парламент ще одним голосуванням мав скерувати свій запит на адресу Володимира Зеленського. Однак депутати провалили це голосування, віддавши лише 189 голосів.

 

Тим часом у Шевченківському районному суді Львова відбулося нове засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Суд сьогодні допитав таємного свідка в режимі відеоконференції.

 

Свідок розповів, що він гуляв із собакою 11 липня 2024 року в лісосмузі біля вулиці Малоголосківської. Лісосмуга вела до вулиці Тунельної. Там чоловік і побачив хлопця, який ішов йому назустріч. Це було близько дев'ятої-десятої години ранку. Хлопець привітався зі свідком і запитав, чи собака не кусається. Він мав у руках велосипедний насос.

 

Як зазначив свідок, він запам’ятав цю дату, бо того дня його дружина поїхала до родичів. Чоловік описав, у чому був одягнутий хлопець: у спортивних балахонних штанах і светрі. На вигляд йому було років 20, чорнявий, коротко пострижений.

 

Через кілька днів сталося вбивство Фаріон. Коли свідок дізнався про підозрюваного, зрозумів, що бачив цього хлопця і розмовляв з ним у лісосмузі. Він вважає, що це та сама особа. Відтак чоловік звернувся до поліції та розповів, що бачив.

 

Свідок додав, що часто гуляє з собакою на цій локації. Каже, що раніше не зустрічав там того хлопця. Чоловік вважає, що у цій справі працювали російські спецслужби, тому з міркувань безпеки хоче приховати свої дані.

 

Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 11 листопада.


 

21.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25 | | Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25 | | Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як  хтось  із  нас  говорить     російською...
17.10.25 | | Минуле
Діло милосердя для тіла
Тарас Прохасько
Тоді ми зауважили, що радянські багатоповерхівки, передовсім хрущовки, проєктувалися без візії майбутніх смертей (і похоронів) щасливих мешканців світлих новобудов
16.10.25 | | Дискурси
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25 | | Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25 | | Штука
Від страху до гніву
Роман КЕЧУР
Помірний страх конвертується в гнів, запороговий паралізує. Русскі знають цей рецепт і ескалують. Але завжди знайдеться хтось, хто буде ескалувати назустріч. Так валяться всі імперії.
14.10.25 | | Дискурси
Спробувати ще раз
Юрко ТИМЧУК
Історія є циклічною, і ті цикли іноді завертаються в такі спіралі, які потім невідомо в що розвернуться. Огляд подій тижня в Україні.
14.10.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.