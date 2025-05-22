Паролі

Олег Денисенко

“Пароль” – французькою означає слово.

 

 

Саме те слово, яке дозволяє безпомилково визначити свою людину, споріднену душу, однодумця і світоглядного приятеля. Воно запускає хімічну реакцію взаємодії та єднання духу. Дає відчуття легкості й комфорту. Спілкування таке не обтяжує, а навпаки, чіпляючись за все нові й нові паролі, може тривати годинами і давати насолоду.

 

І от коли ти, проговоривши п'ять годин поспіль, все ще відчуваєш голод спілкування і бажання продовжувати розмову, розуміючи, що спільних тем безліч, будь певен – ти почув вірний пароль.

 

Своїх людей не може бути багато, це скарб безцінний! Це те, за що треба триматися, те, що дає відчуття міцного фундаменту і закликає надію.

 

Думку народжують слова, слова – дію. Дія обертає Землю, закручуючи всі земні перебіги. І саме отой – зовсім невеликий – відсоток людей надає Землі рух. Вони вперто і наполегливо тримають рівновагу, поєднуючи земне і божественне.

 

Вони навчилися літати. Їхні крила міцні, а рухи сповнені переконливості.

 

Вони точно знають багато паролів…

 

Нонпарель і цицеро,

м'який лак,

простий пластилін,

гурт,

ЕСМ,

паволока,

Аберкромбі,

Тюбке,

кракелюр,

авантитул,

Октоїх,

дукт,

Фром,

Бахматюк,

Черняхи,

силіква,

волконскоїт,

шурф,

парадідл,

Дземброня,

Майсен,

лепорело,

абкляч,

Чихольд,

Рудер,

суха голка,

нігредо,

кватроченто,

Ласко,

дупондій,

Шмінке,

фібула,

боратинка,

енколпіон,

міліфіорі,

уроборос,

шиболет...

 

 

 

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