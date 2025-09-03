Як психоложка перемогла психологиню

Юрій Винничук

Часто можна зустріти насмішки з тих чи інших новіших правил нашої мови. То комусь фемінітиви не до шмиги, то певні слова оголошуються питомо галицькими або ще глупіше – польськими. Одна пані, яка працювала в Польщі, заявила, що пироги – польське слово. Тоді як це слово дуже давнє – від праслов'янського «pirog», і значно давніше від слова «вареник». А вареники – це просто варені пироги. Бо є ще печені.

 

 

В Галичині збереглася давня лексика, тому в нас кажуть «пироги». Однак це не галицизм, а українське слово.

 

Вся Україна колись знала лише слово «овочі» на означення фруктів, синонімом була «садовина». До совєтської епохи ніхто з українців слова «фрукти» не вживав, так говорили лише московити.

 

Нам багато чого вони накинули: молочку замість набілу, випічку замість печива і т. д. А найбільше дивує повсюдне вживання такої кальки, як «головний біль». Адже нема в нас ніжнóго чи ручнóго болю (кажемо: «біль ноги чи руки»). Російське «галавной» не перекладається як «головний», бо «головний» – це російською «главний». У найближчих для нас західнослов'янських мовах є лише «біль голови». Там же ж таки «беруть душ», а не «приймають».

 

В програмі «Кава по-львівськи» одна файна молодиця вирішила пояснити, яка ріжниця між вуйками і стрийками. При цьому вживала такі русизми, як «час розібратися» (з'ясувати), «давайте розберемося» (з'ясуймо), «не путайте» (не плутайте).

 

З'ясуймо і ми для себе такі вже класичні речі. Отже, стрий або стрийко – татів брат, вуй або вуйко – мамин брат, стрийна – стрийкова дружина, вуйна або вуянка – вуйкова дружина. Цьоця або тета – сестра батьків, а її чоловік – вуйко. Братова донька – братанка. Донька сестри – сестрінка. Невістка – синóва.

 

Все це для справжніх галичан звичні слова, з якими росли ми з дитинства. Звісно, бували і якісь індивідуальні покручі. Хтось міг на вуйну чи стрийну казати цьоця або тета. Я називав свого діда «дідьо» або «дідусьо», а мої брати у перших – «дюдьо». Але то все лише винятки.

 

Не винятком є те, що завше знайдеться хтось вихований в російськомовному середовищі і заявить «задовбали ці западенці своїм лексиконом», а котрийсь матолок ще й приплете сюди Польщу.

 

Усі ці слова не польські, а загальнослов'янські, за винятком «язика» московитів. Тому їм і змосковілим українцям усе це чуже. Хоча то прадавні слова, які є в наших літописах, є в магістратських книгах Києва і Житомира. Бо їх вживали колись по всій Україні. А тепер змосковщені українці волають, що то діалект і польський суржик. Ні – це наша літературна мова, яку за Збручем, за винятком Поділля, забули на користь тьотям і дядям.

 

Як курйоз наведу анекдотичні бздури доктора філологічних наук, завідувача кафедри теорії літератури і художньої культури Донецького національного університету Алєксандра Корабльово, який ще до великої війни писав у журналі «Дружба народов», що «"западный украинец" – понятие очень собирательное, его составляют вуйки (!?), бойки, лемки, гуцулы, русины, а также полищуки, литвины (!?), дулебы, бужане, волыняне, галичи (!?) и другие этносы...»

 

Рідну мову можна вивчати усе життя і відкривати для себе щось нове. Головне – не підпадати під вплив агресивної для нас московської мови. Однак люди, виховані в тій мові, люди, які від народження були москвомовні і закінчили відповідні школи, діють як шашіль, який точить старі меблі. Так само ці люди точать нашу мову. Їм усе щось не до шмиги: то таке слово, то сяке не вміщається в їхньому роті. До них належать і фемінітиви, які присутні у всіх слов'янських мовах.

 

І тут уже хіба психолог допоможе. Або психологиня.

 

А до речі... як воно в Польщі?

 

Хоча там серед мовознавців точаться дискусії, але з часом влягаються, і нарід слухняно вживає напрацьоване мовниками.

 

Так-от, у Польщі є такі фемінітиви, які для декого з нас видалися б несприйнятними: seksuolożka, psycholożka, filolożka, anestozjolożka, politolożka і т. д.

 

Ці слова виникли вже після Другої світової і попервах викликали сумніви, ба навіть опір. Ще в 1948 році Вітольд Дорошевський у «Розмовах про мову» писав, що «психоложка, філоложка звучать легковажно, а психологиня, філологиня на зразок богині також не набагато кращі».

 

Данута Буттлєр в «Przegląd humanistyczny» (1971) теж вважала, що «навіть найпалкіші противники відсутності гендерної диференціації імен, ймовірно, не вважатимуть ці утворення вдалими. Настільки вони нетрадиційні в польській мові».

 

Юзеф Магнушевський заявив у 1976 р., що ці вирази сприймаються переважно як гумористичні і саме в такій функції їх використовують в поточній мові.

 

Інші автори погоджувалися, що ці слова, навіть такі, як etnografka і doktorka, існують, але... неофіційно («Przegląd humanistyczny» – 1992), разом з тим визнаючи концепцію неповноти мови і долання цієї неповноти, «що, звичайно, може відбутися лише шляхом спонтанного розвитку». Спонтанного! Тобто сам народ врешті-решт щось вродить.

 

Навіть ще в 2006 р. «Poradnik językowy» вважав ці терміни «за жартівливі, простацькі, які не надаються для офіційного обігу, а є лише елементом словесної гри, мовною забавою». Вони не прижилося в науковому й академічному середовищі, бо мовляв, соціолог, психолог звучить солідніше. А при цьому визнавали, що звичаї і мова змінюються. Крім того, психоложка може сприйматися як зневага через асоціацію з такими словами, як służka, koleżka.

 

Цю думку підтримала російська філоложка в збірнику «Вопросы изучения русского языка» (1994): «Не знаю, по какому правилу возникли такие слова, но мне они напоминают "многоножку", "хромоножку" и т. д.». При цьому вона визнає, що «"biolożky" давно уже существуют».

 

Капітанка, доцентка теж не отримали схвалення мовців – мовляв, «норма завжди вужча за вживання і текст, бо не все, що перебуває в мовному обігу, отримує її схвалення».

 

Гадаєте, у цій дискусії перемогли психологиня або філологиня? Ні, перемогли «-ложки». Маю сучасні польські часописи і бачу ці слова без жодної гумористики і жартів. А дискусія на цьому вклякла.

 

Ну і щоб вас остаточно ошелешити, ось які фемінітиви вживають чехи щодо прізвищ письменниць: Edith Whartonová, Edith Nesbitová, May Sinclairová, Charlottě Brontéová, Elizabeth Gaskellová, Rose Macaulayová...

 

Це й у нас було нормою. Бо Наталена Королева має наголос на друге «о», а не на «е», як дружина Василя Корóліва.

 

 

03.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Елегія, якій не придумав назви
Василь МАХНО
Так час нам крутить голови на вітрі. Так спокушає нас і нашу віру, що все незмінне – тільки щось іде, – щось проминає, переходить й зникне
30.08.25 | | Дискурси
Які то були кукурудзи..
Тарас Прохасько
Не знаю, як то пояснити, але напхавшись такою обгорілою кукурудзою можна було пережити стан, про який через багато років дізнаєшся, що таке оргазм.
29.08.25 | | Дискурси
Кремль: «Хочу до вашого ворожого аґресивного блоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, а ще раніше СРСР, неодноразово просилися в НАТО. А ще послідовно називали західний оборонний блок «ворожим» і «агресивним». Ось така натовська шизофренія Кремля. 
29.08.25 | | У світі
Українська керамічна платформа «Ґлей»
Відкритий зріз авторських практик: перша виставка-ярмарок керамічної платформи «Ґлей» представить понад 300 творів і об’єднає понад 30 митців і мисткинь із різних куточків України 30 серпня в центрі Львова.
29.08.25 | | Штука
Хто інспірує антипольську політику Навроцького
Мирослав Чех
А пояснення, чому президент Навроцький саме тепер і так жорстко вдарив по українцях, варто шукати у Вашингтоні.
28.08.25 | | Дискурси
Моя Мирославівна
Уляна Глібчук
Насправді мій батько і його покоління виростили 1990-ті. Стали травою для нас. І на цій траві й піднялися добровольці 2022-го. І це не збіг історичних обставин
28.08.25 | | Дискурси
Джаз останнього дня літа
В останній день літа львів’ян та гостей міста запрошують на подію, щоб насолодитися джазом від київського колективу New Brain Trio та продегустувати смачні вина від Jam Cafe.
28.08.25 | | Штука
Про жіночий інтим
Юрій Винничук
Ми тут розпачаємо щодо розпусної молоді, яка вийшла на вулиці з непристойними картонками. Чого розпачати? Ми ж ідемо до Європи!
27.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.