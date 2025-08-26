Осінь покаже, де муха сяде

Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою. Огляд подій тижня.

Зустріч тижня

Гора в черговий раз очікувано народила мишу, тобто зустріч головних європейців з головним американцем на його території в результаті видала гарну фотосесію, кілька цікавих фраз, які аналізуватимуть психологи, і дзвінок президента США до колеги з РФ, який зацікавить психіатрів.

Трамп повідомив, що за час своєї другої каденції вже зупинив шість війн — і добре, що радники Дональда Фредовича не згадали президентові Сполучених Штатів про війну іспанців з арауканами, бо Трамп і про приєднання земель мапуче в 1881 році згадав би.

З актуального на сьогодні Трамп повідомив, що не повідомив нічого. «Не знаю, чи можна це так визначити, але щось на кшталт НАТО… У нас прямо зараз в іншій кімнаті чекають люди. Всі вони з Європи, найважливіші постаті в Європі, і вони хочуть надати захист, вони дуже сильно це відчувають. І ми допоможемо їм у цьому», — сказав президент Сполучених Штатів, і робити висновки зі сказаного може кожен, кому як подобається.

Головний американець сказав те, що йому хотілося, а потім головний росіянин влупив по Мукачеву, де американці мають свій бізнес, і запустив свої літаки перевірити кліматичні умови біля Аляски, яку росіяни вважають майже своєю (Сітка колись називався Ново-Архангельськ). Популярна років тридцять тому пісня групи «Любе», де є слова «Отдавай ка зємліцу Алясочку, отдавай ка родімую взад» на якийсь час стала гімном РФ.

Трампу можна було б нагадати, що його мама до заміжжя мала прізвище Маклауд (той, що має залишитися тільки один), але тоді фарс набере вже геть ідіотичного вигляду.





Парламентське тижня

Коцюбинський казав «забута Богом і людьми земля» про гуцульський край, тепер так можна сказати про вітчизняний вищий законодавчий орган. Проте іноді Верховна Рада згадує про своє існування, і виходить то переважно кострубато.

З ніби гарного можна повідомити, що з державного бюджету парламент видав 25,5 млрд грн на поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть спрямувати «Укрзалізниці»; 4,3 млрд грн — для Мінцифри (1,4 млрд грн підуть на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання, а ще 2,8 млрд грн — на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech); 4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5—11 класів на прифронтових територіях.

З ніби негарного Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11533, що обмежує доступ до відкритих даних про нерухомість юридичних осіб. Ініціатори нововведення пояснили його необхідність питаннями безпеки, бо за їхніми спостереженнями окупанти атакують оборонні підприємства, інформація про які міститься у тих самих відкритих реєстрах, де можна подивитися, хто де і кому юридична особа.

Антикорупціонерів таке пояснення не задовольнило, і Центр протидії корупції попередив: «Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії – з’ясувати перед купівлею, чи справді вона належить такій юрособі, буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості».

Як зацікавлені особи будуть переводити свою нерухомість номінально у власність юридичних осіб, а посполиті морочитимуться з покупками квартир, стане відомо після другого читання законопроєкту №11533, що після остаточного погодження парламентом ще має бути підписаний президентом. Де в дефіцитному бюджеті знайдуть 25 з половиною мільярдів, треба питатися в Юлії Свириденко і очолюваного нею уряду.

Гості тижня

Трьом поважним гостям столиці пощастило не перетнутися в часі та просторі з повітряною атакою росіян та не ховатися у сховищах десь поруч Будинку з химерами.

Перше приїхав генеральний секретар НАТО, який трохи фамільярно пообіцяв президентові України безпеку в майбутньому. «Ці надійні безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль. Тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жоден квадратний кілометр української землі», — сказав Мартін Рютте.

Зеленський, своєю чергою, перейнявся гарантіями для держави-агресора, про які перед тим згадував шеф МЗС РФ Лавров. «Щоб ми з вами, наші діти і онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор — Росія. Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого?» — поставив риторичне питання президент. Що ж до гарантій безпеки Україні і решті континенту, то Зеленський згадав Сполучені Штати — і вийшло, що десь і за його допомогою Старий і Новий світи знайшли спільну мову: «Гарантії безпеки — так, вони потрібні Україні. Але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати… Єдність Америки і Європи дуже важлива. І це важливий сигнал, який був під час нашої зустрічі».

Про гарантії безпеки президент України говорив з прем’єром Канади, і Марк Карні назвав втішні цифри: «Канада пообіцяла додаткові два мільярди доларів (канадських, тобто півтора мільярда доларів США, – авт.) військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання зброї, боєприпасів і бронетехніки».

На День Незалежності в Києві був і спецпредставник США Кіт Келлоґ. Під час публічної частини візиту було багато пафосу і згадувань президента Штатів, кульмінацією стало нагородження Келлоґа орденом «За заслуги» I ступеня. Якщо Трамп не отримає жаданого Нобеля, то може пригадати своєму спецпредставнику той орден, якого йому досі не вручили.

«Італійці» тижня

До міжнародної політики долучилися і представники Офісу президента. Синхронно керівник ОП і його радник дали інтерв’ю італійським виданням. Андрій Єрмак поговорив з Corriere della Sera про можливість референдуму щодо майбутнього окупованих українських територій. «Ні, ми цього (підготовку референдуму, – авт.) не робимо і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї», — заявив він.

Михайло Подоляк в інтерв'ю La Repubblica розмірковував про майбутнє тих же територій. «Попередня позиція України така: один із сценаріїв виходу з війни — це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні окуповані Росією. Вони такими й залишаться», — зробив прогноз радник.

Тепер конспіролоам залишилося міркувати, чого свої геополітичні роздуми особи з вулиці Банкової вирішили оприлюднити саме італійцям.