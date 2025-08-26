1280-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (80%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 861 із 1006 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

325,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1037,9% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

131,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

86,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Голова Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заперечив відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона, та припинення підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці у зв'язку з вето Навроцького на законопроєкт про підтримку України:

"Вето президента НЕ відключає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це підключення фінансуються відповідно до положень чинного законодавства, а законопроєкт, внесений до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Ця президентська ініціатива просто має бути ефективно розглянута у польському парламенті у вересні".

09:30 Російські війська атакували дронами кілька громад Сумської області, місцями зникло світло, дві людини постраждали, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

09:25 Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:20 Війська РФ сьогодні зранку атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Без постраждалих.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха. На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки. На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 БпЛА, 97 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили продовжують тиснути на російські війська, що проникли на схід і північний схід від Добропілля.

• За повідомленнями, російське військове командування відмовилося від спроб використати проникнення в напрямку Добропілля, оскільки тактика проникнення Росії, схоже, не дозволила встановити стійкі позиції в цьому районі.

• Генеральний прокурор Росії Краснов, ймовірно, стане головою верховного суду Росії після того як голова Слідчого комітету Бастрикін відмовився від пропозиції Кремля обійняти цю посаду.

• Російська влада нещодавно затримала в.о. віце-губернатора Курської області Базарова, ймовірно, в рамках продовження зусиль Кремля зробити місцевих чиновників офірними цапами за провали в забезпеченні безпеки російських кордонів.

• Західні партнери України продовжують надавати їй військову допомогу, зокрема через закупівлю американської зброї та спільні виробничі підприємства.