Суд скасував Трампові півмільярдний штраф за шахрайство.

При цьому суд підтвердив, що Трамп свого часу займався шахрайством, завищуючи вартість своєї нерухомості та інших активів.

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував у четвер, 21 серпня, штраф, призначений в лютому 2024 року Дональдові Трампу в справі про шахрайство. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Цей вердикт став поразкою для генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс (Letitia James), однієї з найбільших супротивниць Трампа, яку, власне, й провадила справу про шахрайство Трампа.

При цьому суд підтвердив попередні висновки про те, що Трамп до обрання на свій перший термін у 2016 році тривалий час завищував вартість своєї нерухомості та інших активів, щоб обманом змусити кредиторів і страховиків надати своїй компанії Trump Organization більш вигідні умови.

Трамп заперечував провину, його адвокати стверджували, що будь-які помилки у звітах про статки Трампа, представлені його кредиторам і діловим партнерам, не мали значення, оскільки нікому не було завдано шкоди.

Суд першої інстанції зобов'язав Трампа виплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів плюс відсотки, які продовжували нараховуватися. Сума виплати, за оцінкою ЗМІ, могла становити понад 515 мільйонів доларів.

Незважаючи на те, що суд позбавив Трампа величезного штрафу, йому і двом його старшим синам заборонили обіймати керівні посади в корпораціях протягом декількох років.

Трамп назвав рішення суду «повною перемогою». Він заявив у соцмережах, що суд «проявив мужність», відхиливши «незаконне і ганебне рішення».