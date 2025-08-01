1255-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Внаслідок досягненої угоди з США про те, що Німеччина буде першою у черзі на отримання нових систем Patriot замість переданих, Німеччина поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони Борис Пісторіус: найближчими днями додаткові пускові установки Patriot, а потім, через два-три місяці, – інші елементи системи.

11:40 Пов'язане з ФСБ гакерське угруповання Secret Blizzard, відоме також як Turla, здійснювало кібератаки на іноземні амбасади в Росії, повідомили в Microsoft. Це перший відомий випадок, коли гакери використовували для атак санкціонований державою доступ до інтернет-провайдерів: на пристрої, підключені до російських інтернет-провайдерів та телекомунікаційних мереж, встановлювалося шкідливе програмне забезпечення ApolloShadow, що дозволяло гакерам обдурити пристрої та змусити їх довіряти сайтам зловмисників. Окрім того, гакери маскували своїх троянів під антивірус «Лабораторії Касперського».

11:10 Представники адміністрації президента Сполучених Штатів на початку тижня провели непублічні перемовини з російськими високопосадовцями з найближчого кола російського диктатора Путіна про перспективи завершення війни з Україною – «в надії дійти якогось розуміння на шляху, що приведе до миру», розповів державний секретар США Марко Рубіо в етері Fox News Radio, зазначивши:

"Але ми не побачили жодного поступу у цьому питанні. Найкращий шлях уперед — припинити вогонь та розпочати переговори. Але зараз ми не бачимо щирого бажання російської сторони досягти цієї мети. Ми й надалі будемо готові брати участь у чомусь подібному, якщо з'явиться така нагода. Але очевидно, що президент не збирається чекати вічно".

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 5,1% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – спадання спеки. А також – сонячна погода у більшості регіонів (крім північно-східних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – встановлення помірної температури повітря на всій території України.

10:25 Вночі (з 21:30) росіяни атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни – 61%.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 985 із 1111 запущених по Україні БПЛА (разом – 89%).

10:15 Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 млрд доларів на виробництва ракет AMRAAM та супутнього обладнання. Угода включає поставки для України, Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великобританії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1004,3% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

130,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Комітет Сенату США з питань асигнувань у четвер схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає близько 1 млрд доларів на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа у своєму бюджетному запиті просила виключити це фінансування.

09:35 Вночі російські війська завдали серію ударів по Білоцерківському району Київської області, внаслідок атаки у Білій Церкві спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:25 Рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів у Святошинському районі Києва після ракетного удару РФ у ніч на 31 липня, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України: 28 людей загинуло; 159 осіб постраждали.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень. Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе. Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах: Медведівка – Чернігівська область; Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ – Запорізька область; Новотягинка – Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив двадцять три атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

















08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська військова розвідка отримала додаткові докази, що підтверджують масштаби примусового вивезення та депортації російською стороною українських дітей. Депортація українських дітей з боку Росії є систематичною, навмисною і, ймовірно, порушує Женевську конвенцію, яка класифікує примусове переселення дітей однієї групи до іншої групи як складову частину геноциду.

• Росія вкладає значні кошти у знищення ідентичності українських дітей як основний принцип своєї окупаційної політики. Надмірно високі витрати на програми індоктринації свідчать про те, що знищення української ідентичності є пріоритетом політики російської держави.

• Російські чиновники продовжують публічно обговорювати депортацію українських дітей до різних літніх таборів та освітніх програм на території Росії.

• Китайська Народна Республіка все більше інвестує в окупацію Луганської області Росією. Росія, ймовірно, сподівається, що інвестори з КНР компенсують частину економічних і фінансових зобов'язань, які наклала окупація.