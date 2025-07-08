Трамп оголосив про відновлення постачання зброї до України.

Під час зустрічі з прем’єром Ізраїлю президент США зазначив, що надасть Україні ще більше зброї, щоб вона «могла захищати себе» від потужних ударів Росії.

Дональд Трамп ввечері в понеділок, сьомого липня, заявив, що США нададуть Україні більше зброї, в основному оборонної. «Ми повинні це зробити. Вони (українці, – ред.) повинні мати можливість захищати себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів», – сказав американський президент під час державної вечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Трамп також ще раз повторив, що залишився незадоволений результатами своєї телефонної розмови з диктатором Росії Владіміром Путіним, яка відбулася третього липня. «Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей – це погано», – сказав тоді президент США.

Інформацію про відновлення американських військових поставок Україні підтвердив і Пентаґон. Офіційний речник Міністерства оборони США Шон Парнелл (Sean Parnell) заявив, що США відправлять Україні партію оборонних озброєнь відповідно до вказівки президента Дональда Трампа.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони направляє в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над встановленням міцного миру», – зазначив Парнелл. Водночас він зауважив, що американська система оцінки президентом закордонних військових поставок «залишається в силі і є невід'ємною частиною пріоритетів в царині оборони».

Нагадаємо, другого липня ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати частково призупинили поставки Україні боєприпасів, у тому числі ракет-перехоплювачів для системи Patriot, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, ракет для системи ППО NASAMS і для винищувачів F-16. Експерти зазначали, що це може вкрай згубно позначитися на здатності ЗСУ відбивати посилені російські повітряні атаки.