На летовищах Росії скасували та затримали майже 400 рейсів.

Причиною цього стали обмеження, запроваджені владою для нібито залагодження безпеки польотів на тлі атак українських дронів.

На трьох великих російських летовищах – московському Шереметьєві, петербурзькому Пулкові та нижегородському Чкалові – в неділю, шостого липня, скасували приліт і виліт або затримали як мінімум 393 авіарейси. Про це повідомляє інформаційний портал Meduza з покликом на міністерство транспорту Росії.

Причиною цього стали обмеження, які запроваджувалися російською владою для нібито залагодження безпеки польотів на тлі атак українських дронів та несприятливих погодних умов, йдеться у заяві відомства. «Ситуація керована, авіатранспортна система Росії справляється з періодичним втручанням у її роботу ззовні. У авіапідприємств достатньо ресурсів для роботи в умовах, що склалися», – запевнили в міністерстві транспорту РФ.

Проте багато пасажирів, втративши надію на авіатранспорт, вирішили добиратися потягами, зокрема для поїздок між Петербургом та Москвою люди. Це, своєю чергою, призвело до дефіциту залізничних квитків.

Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що ввечері в неділю, шостого липня, російські засоби ППО перехопили 48 українських безпілотників. Серед них дев'ять – у Підмосков'ї та два – над Ленінградською областю.

За твердженням експертів, колапс в авіасполученні 5–6 липня в Росії може коштувати авіакомпаніям близько 20 мільярдів рублів.