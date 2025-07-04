Китай визнав, що йому невигідна поразка Росії в Україні.

Як зазначив голова МЗС КНР Ван І, «поки США зосереджені на Україні, Китай отримує стратегічне вікно».

 

 

Китай не може допустити поразки Росії в українському конфлікті, оскільки це дозволить Сполученим  Штатам перемкнути увагу на Азію. Про це міністр закордонних справ КНР Ван І заявив на закритій зустрічі з високою представницею Євроунії з міжнародних і безпекових питань Каєю Каллас – повідомляє газета South China Morning Post з покликом на джерела. Зустріч, яка тривала аж чотири години, відбулася напередодні саміту ЄУ-Китай.

 

За інформацією видання, Ван І зізнався, що затягування конфлікту вигідно Пекіну. «Поки США зосереджені на Україні, Китай отримує стратегічне вікно», – зазначив він.

 

При цьому китайський міністр відкинув звинувачення у військовій чи фінансовій допомозі, заявивши Москві з боку Пекіна. «Якби така допомога надавалася, конфлікт припинився б раніше», – запевнив він.

 

Як пише газета, європейських чиновників вразила відвертість китайського гостя. «Цей коментар, адресований високій представниці ЄУ Каї Каллас, підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає позицією Пекіна, але суперечить публічним заявам Китаю. Міністерство закордонних справ КНР регулярно заявляє, що Китай “не є стороною” у війні», – зазначає видання.

 

Пані Каллас, згідно з релізом Євроунії, зажадала припинити «будь-яку матеріальну підтримку російського ВПК» і висловила стурбованість співпрацею китайських компаній з РФ. У відповідь Ван І попередив про контрзаходи, якщо китайські банки включать у 18-й пакет антиросійських санкцій. «Китай – це не США, і не слід проєктувати американський шлях розвитку на Китай», – підкреслив міністр, нагадавши про прихильність Пекіна до мирного врегулювання.

04.07.2025

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