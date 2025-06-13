Ізраїль завдав превентивного удару по ядерних і військових об’єктах Ірану.

Тегеран відповів атакою дронів по Ізраїлю.

Ізраїльська армія в ніч на п'ятницю, 13 січня, завдала низки повітряних ударів по військових і ядерних цілях в Ірані. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Влада Ізраїлю заявила, що атакувала іранську ядерну програму, й оголосила надзвичайний стан в очікуванні ударів у відповідь з боку Тегерана. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), в операції було задіяно 200 винищувачів, які вразили понад сто цілей, пов'язаних з ядерною програмою Ісламської Республіки.

«Кілька хвилин тому Ізраїль розпочав операцію “Лев, що встає” – прецизійну військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення загрози. Ми завдали удару по серцю іранської ядерної програми. Ми націлилися на головний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі. Ми також завдали удару по серцю іранської програми зі створення балістичних ракет», – заявив у відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, додавши, що військові також завдали удару по іранських вчених-ядерниках.

Оголошуючи про початок операції, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що в країні запроваджено «особливий надзвичайний стан», і відповідний напад Ірану очікується незабаром. Начальник генерального штабу збройних сил Ізраїлю Еяль Замір заявив, що десятки тисяч ізраїльських солдатів були призвані та «підготовлені по всіх кордонах». «Ми переживаємо історичну кампанію, яка не схожа на жодну іншу. Це критично важлива операція для запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має намір нас знищити», – додав він.

Вже відомо, що ударів було завдано по об'єктах в містах Тегеран, Натанз, Хорремабад і Хамадан. Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі і начальник генштабу ЗС Ірану генерал-майор Мохаммад Багері. Також загинули заступник командувача ЗС Ірану генерал Голамалі Рашид і вчені-атомники Мохаммад Мехді Техранчі та Ферейдун Аббасі.

Голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану підтвердив, що Ізраїль атакував низку військових і ядерних об'єктів. Зокрема на іранському ядерному об'єкті в Натанзі прогриміли вибухи.

Після нічної атаки ВПС Ізраїлю по території Ірану Ісламська Республіка запустила по Ізраїлю понад сто дронів. Наразі немає даних, чи іранська атака мала хоч якийсь успіх. За словами офіційного речника ЦАГАЛ Ефі Дефріна, ізраїльські системи ППО «працюють для відбиття цих атак».

Президент США Дональд Трамп розповів у етері телеканалу Fox News, що знав про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану. Водночас запевнив, що Вашінґтон не має до цієї атаки жодного стосунку. Він також висловив сподівання, що Іран повернеться за стіл переговорів.

Проте в Тегерані переконані, що атака Ізраїлю не могла статися без допомоги США. «Уряд США як головний прихильник цього режиму (Ізраїлю, – ред.) також нестиме відповідальність за небезпечні наслідки сіоністської атаки. Вона не могла статися без координації та дозволу США», – сказано в повідомленні МЗС Ірану. Прессекретар збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що його країна жорстоко відповість на атаку Ізраїлю. Він також висловив впевненість у причетності США до ударів по Тегерану.