У Женеві відбулися перемовини між Іраном, ЄУ і Великою Британією.

Через кілька годин після зустрічі Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами.

У Женеві відбулися перемовини між міністрами закордонних справ Ірану, Європейської Унії, Великої Британії, Франції та Німеччини щодо ірано-ізраїльського конфлікту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це перший випадок, коли глава іранського МЗС Аббас Аракчі зустрівся з представниками інших держав з початку ізраїльської військової операції.

За словами дипломатів, метою перемовин було «перевірити готовність Тегерана до переговорів щодо нової ядерної угоди, незважаючи на відсутність очевидної перспективи того, що Ізраїль найближчим часом припинить свої атаки». Європейські міністри закликали Іран повернутися за стіл переговорів зі Сполученими Штатами. Раніше Тегеран заявляв, що не розпочинатиме перемовин з адміністрацією Трампа, допоки Ізраїль не припинить ударів по Ірану.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (David Lammy) зазначив після зустрічі, що європейські країни «чітко дали зрозуміти» Іранові, що той не може володіти ядерною зброєю. Тегеран на офіційному рівні вперто заперечує існування військової ядерної програми.

Леммі назвав дискусію, що відбулася, «конструктивною». Аракчі заявив, що Іран готовий до дипломатії тільки після того, як «аґресія буде зупинена», а «агресор понесе відповідальність за скоєні ним огидні злочини».

«Міністр закордонних справ Ірану висловив готовність продовжувати обговорення ядерної програми та загалом усіх питань, і ми очікуємо, що Іран зобов’яжеться брати участь у діалозі, зокрема, зі Сполученими Штатами, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noel Barrot).

Висока представниця Євроунії зі закордонних і безпекових справ Кая Каллас повідомила, що сторони в Женеві домовилися продовжити контакти з «ядерних і більш широких питань». Інших подробиць не наводиться.

Через кілька годин після зустрічі дипломатів у Женеві Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. Ізраїль атакував різні цілі в Ірані, зокрема, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Іран, своєю чергою, відповів ракетним обстрілом ізраїльських міст, внаслідок яких є руйнування та загиблі.