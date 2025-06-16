Іран посилає сигнали бажання деескалації конфлікту з Ізраїлем.

Також Тегеран передає через посередників готовність відновити перемовини з Вашінґтоном щодо ядерної програми.

Влада Ірану прагне припинити військове протистояння з Ізраїлем та відновити перемовини зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми. Про це Тегеран надсилає екстрені неофіційні сигнали Ізраїлю та США через посередників у країнах арабського світу – повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на близькосхідних та європейських чиновників.

«Тегеран заявив арабським офіційним особам, що буде готовим повернутися за стіл переговорів до тих пір, поки США не долучаться до атак проти іранської території... Вони також передали Ізраїлю повідомлення про те, що в інтересах обох країн стримати насильство», – пише газета.

При цьому іранські офіційні особи заявили арабським посередникам, що в разі відмови Вашінґтона і Єрусалима Тегеран може прискорити свою ядерну програму і збільшити масштаб конфлікту.

Також арабські дипломати, які спілкувалися з іранською стороною, заявили The Wall Street Journal, що Тегеран, судячи з усього, сподівається на те, що Ізраїль не почне вести війну на виснаження і захоче знайти дипломатичне рішення.

Водночас експерти, опитані виданням висловлюють скепсис щодо намірів Ізраїлю погодитися на припинення вогню. «Оскільки ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над столицею Ірану, а іранські контратаки завдають мінімальної шкоди, в ізраїльських лідерів мало стимулів припиняти військові дії до того, як вони вживуть ще більше заходів щодо знищення ядерних об'єктів Ірану і ще більше послаблять владу теократичного уряду», – пише WSJ.

Раніше ізраїльські офіційні особи заявляли, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) готова продовжувати завдавати ударів по Ірану протягом щонайменше двох тижнів.

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїльська армія завдала низки повітряних ударів по військових і ядерних цілях в Ірані. За даними ЦАГАЛ, в операції було задіяно 200 винищувачів, які вразили понад сто цілей, пов'язаних з ядерною програмою Ісламської Республіки.