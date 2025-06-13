Літак Air India, що летів з Ахмадабаду в Лондон впав на житловий квартал.

Загинуло близько 250 людей, один пасажир вижив.

 

 

У четвер, 12 червня, пасажирський авіалайнер Air India, який прямував з Ахмадабада до Лондона, зазнав аварії зразу після злету. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Перед катастрофою пілоти подали сигнал лиха, але диспетчерам вже не відповіли. На облавку літака перебували 242 людини.

 

За останніми даними, жертвами авіатрощі  загалом стали близько 250 осіб. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на лані місцевої поліції. Окрім пасажирів та екіпажу літака є загиблі на землі. Повідомляться, що щонайменше п'ятеро студентів-медиків стали жертвами катастрофи, оскільки літак впав на гуртожиток медичного коледжу. Згідно з повідомленням, у зоні враження опинилася також їдальня.

 

Місцева поліція спочатку заявила, що всі особи, які перебували на облавку літака, ймовірно, загинули, проте потім стало відомо про одного пасажира, який вцілів. За даними місцевих ЗМІ, вижив сорокарічний пасажир авіалайнера, який сидів на місці під номером 11A. Він розповів газеті Hindustan Times, що через тридцять секунд після злету пролунав гучний шум і літак почав падати.

 

Причини аварії наразі невідомі: «На даний момент ми з'ясовуємо подробиці», — йдеться в заяві авіакомпанії в соцмережі X.

13.06.2025

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