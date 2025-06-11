Єврокомісія репрезентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

У ньому запропоновано запровадити санкції проти «Північного потоку» та знизити стелю цін на російську нафту.

 

 

Європейська Комісія офіційно репрезентувала черговий пакет санкцій проти Росії. Заходи спрямовані проти енергетичної сфери та фінансових інститутів. ЄК, зокрема, пропонує в рамках нового, 18-го пакету санкцій, запроваджених проти Росії за її вторгнення в Україну, заборонити будь-які транзакції, пов'язані з газогонами «Північний потік» та «Північний потік – 2». Жоден оператор Євроунії не зможе брати участь у цих проєктах безпосередньо чи опосередковано. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високої представниці Євроунії зі закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

 

Окрім того, запропоновано включити до списку санкцій ЄУ ще 77 танкерів російського «тіньового флоту». Внаслідок цього загальна кількість суден, що підпадають під обмеження, перевищить 400 одиниць.

 

Брюссель пропонує також знизити стелю цін на російську нафту до 45 доларів за барель. Зараз гранична ціна становить 60 доларів за барель. Ліміт було встановлено у грудні 2022 року. Також ЄК пропонує заборонити імпорт нафтопродуктів з російської сировини і відімкнути від системи SWIFT ще 22 російські банки.

 

Крім цього, в списки санкцій будуть внесені ще два десятки російських та іноземних компаній, які надають підтримку збройним силам Росії. Серед них – підприємства у Білорусі та Китаї. За словами фон дер Ляєн, обмежувальні заходи торкнуться і всього ланцюжка поставок для виробництва безпілотників, щоб позбавити Москву будь-якого доступу до європейських технологій у цій сфері.

 

«Наша мета гранично ясна. Ми повторюємо заклик до повного, безумовного припинення вогню на термін не менше тридцяти днів. Ця пауза в бойових діях може стати важливим кроком на шляху до скорочення страждань мирного населення і надати простір для змістовних перемовин про справжній мир», – заявила Урсула фон дер Ляєн, репрезентуючи нові санкції.

 

Експерти висловлюють побоювання, що запровадженню санкцій може перешкодити позиція Угорщина і Словаччина, які останніми місяцями посилили критику санкцій, стверджуючи, що вони завдають більшої шкоди економіці ЄУ, ніж Росії. Будапешт ще раніше погрожував накласти вето на пролонґацію всіх секторальних санкцій. А минулого тижня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, що закликає уряд країни виступити проти подальших торговельних обмежень щодо Росії.

11.06.2025

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