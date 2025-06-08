1202-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 У Запоріжжі росіяни вдарили касетними боєприпасами по житловому району, одна людина поранена, зруйновано сім приватних будинків, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

12:00 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 499-ма засобами повітряного нападу:

- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. РФ;

- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. РФ;

- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;

- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187 - локаційно втрачені:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 96%;

- 10 крилатих ракет Х-101 – 100%;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" – 100%;

- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені) – 67%;

- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П – 100%;

- 1 крилата ракета Х-35 – 100%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито 709 із 1460 запущених по Україні БПЛА, ще 536 локаційно втрачені (разом – 85%).

11:30 Вночі Росія здійснила один з наймасштабніших масованих ударів по території України за останній час, заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Головна ціль атаки - один з оперативних аеродромів, росіяни використовували різні типи озброєння для завдання ударів, зокрема ракети та дрони.

11:05 Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 червня, станом на 9:30, його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, повідомили в Укренерго. Причини – традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

10:35 Вночі російські війська завдали наймасштабнішого удару по Рівненській області за час повномасштабної війни, заявив голова ОВА Олександр Коваль. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі, незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури, одну людину поранено.

10:15 Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нанесення удару по російському заводу в Чебоксарах, зазначивши, що завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

10:10 Вночі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області РФ, який росіяни використовують його для ударів по території України: з нього, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

09:50 У Полтавській області через падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП, повідомив голова ОВА Володимир Когут.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

319,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

131,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

939,1% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

126,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

84,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Завод "ВНДІР-Прогрес" в Чебоксарах (Чувашія РФ) внаслідок дронової атаки призупинив роботу. Завод виробляє для російської армії приймачі "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

08:45 Російські війська атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область, пошкоджена інфраструктура та транспорт, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Ввечері та вночі сили ППО знищили в небі над регіоном 6 БпЛА.

08:40 Сили оборони знешкодили 33 ворожі безпілотники у Черкаській області, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Травмованих немає. В Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. В Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж та їдальня на території приватного підприємства.

08:35 В Києві вночі внаслідок російської атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

08:30 Російські війська завдали повітряний удар по Рівненській області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

08:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слатине Харківської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників. На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 8 червня представники Кремля та Міністерства оборони Росії оголосили, що російські війська досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей і проводять наступальні операції в Дніпропетровській області — області, яку Росія не оголосила незаконно анексованою.

• Російські чиновники неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області.

• 8 червня Росія продовжила безпідставно звинувачувати Україну в тому, що вона не репатріює тіла загиблих у бою солдатів — це частина зусиль Кремля з підриву взаємно узгоджених заходів з побудови довіри з Україною.

• Кремль, схоже, організував узгоджену медіакампанію, спрямовану на використання нібито узгодженого обміну тіл загиблих у бою солдатів з метою дискредитації України та просування виправдань Росії щодо війни як для внутрішньої, так і для міжнародної аудиторії.

• Російські чиновники, схоже, готуються для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями, ймовірно, в рамках підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО.

• За повідомленнями, 8 червня українські сили завдали удару по хімічному заводу в Тульській області.