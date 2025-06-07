Ранок у верхів’ях Гудзону

Василь МАХНО

 

Там при березі чиясь самотня вудка

і нічийна дерев’яна будка,

крісло розкладне, три поплавки.

Берег протилежний ввесь порослий.

Яструб, бачу, впевнений, дорослий –

королевич лісу та ріки.

 

Дві години ми тряслись в «Тойоті»

по асфальті, по піску-й-болоті.

мимо селищ – щоби власне тут

сісти при сосні й тримати вудку:

з отворами бузинову дудку

й очеретяний прикріплений мундштук.

 

Риба нас – зазвичай – не чекала:

плавниками береги черкала,

течії трималась й йшла на дно.

Сірі чаплі річковою гладдю:

туманець їм сіре пір’я гладив.

Не клювало, але все-одно

 

ця ріка тримала вірний напрям

берег кам’янистий, наче набряк,

поруч міст цибатий, мрячний дощ

прохолода вранішня до чаю, –

чуєш – плавники-таки черкають

розсікають хвилі уповздовж.

 

А ріка пливе – вона нестримна

вигнута, як на будинку ринва.

Риба спить, а зверху моросить.

Змотуй вудки й поплавки з гачками.

Гуси пропливають за качками.

Яструб в самоту свою летить.

 

Термос із цейлонським чорним чаєм,

чорне піднебіння пропікає.

Над рікою – дощ, вірш – в голові.

Мерзни, вовчий хвіст – ловися, рибко!

Зазвучи, благословенна римо,

в бузині й столоченій траві.

 

Зазвучи для коропа і сома,

раз ріка їх дім – то най удома

перебудуть нас, дощі, вудки,

яструбиний розмах крил й кружляння,

темної води тонкі кружальця

й потягів пронизливі гудки.

 

07.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25 | | Штука
Кратохвиля-Відимська – співець настроєвих куточків старого Львова
Любов Волошин
Мистецький біограф Львова, незвичайно людяний і щирий співець його неповторного старовинного шарму
06.06.25 | | Минуле
Хто Ви, пане Навроцький?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Обрання президентом Польщі опозиційного консерватора Кароля Навроцького створює проблеми для чинної влади, для Євроуні та, звісно, для України. Єдина втіха, що президент-елект явно не є, принаймні, проросійським.  
06.06.25 | | У світі
Лабораторія мюзиклу
Від червня по жовтень 2025 року діятиме Лабораторія мюзиклу – освітньо-мистецький проєкт для створення оригінальних українських мюзиклів. До участи зголошуватися до 14 червня.
05.06.25 | | Штука
Фортепіанні імпровізи Морозової
Уперше після тривалої перерви Саша Морозова дасть сольний акустичний концерт у Львові. 8 червня у Jam Factory Art Center прозвучить її авторська акустична програма — тиха, чуттєва, медитативна.
05.06.25 | | Штука
Такий самий хлопчик
Юлія Баір
Не знаю, чи дочитав молодший брат, вже понад пів року як зниклий безвісти у бою воїн ЗСУ, "Пригоди Тома Соєра". І одне з найважливіших моїх бажань – прочитати йому їх вголос
04.06.25 | | Дискурси
Заньківчани гратимуть мюзикл Вуді Аллена
Національний театр імені Марії Заньковецької готує масштабну прем’єру мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» за однойменним фільмом Вуді Аллена, яку поставить режисер Максим Голенко. Прем’єра на Великій сцені відбудеться 7-8 червня.
04.06.25 | | Штука
Назви, яких ніколи не було
Майкл Мишкало
«Павутину» придумали люди, які читали книжки. Несиметрична війна, набір нестандартних рішень і дій – це наш, українців, шанс вижити й перемогти у цій проклятій війні  
03.06.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.