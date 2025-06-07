Ранок у верхів’ях Гудзону

Такий самий хлопчик

Юлія Баір

Не знаю, чи дочитав молодший брат, вже понад пів року як зниклий безвісти у бою воїн ЗСУ, "Пригоди Тома Соєра". І одне з найважливіших моїх бажань – прочитати йому їх вголос