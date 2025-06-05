Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн.

Частково обмежено в'їзд до США громадянам ще семи країн.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заборонив на в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки. У четвер, п’ятого червня, він підписав відповідний підписав указ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Заборона набуде чинності з дев’ятого червня.

 

Як повідомляє Білий дім, в'їзд до США заборонено громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

 

Окрім того, згідно з указом Трампа, частково обмежено в'їзд до США громадянам ще семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Венесуели та Туркменістану.

 

У відеозверненні з нагоди підписання указу Дональд Трамп сказав, що багато іноземців, які приїжджають до США з країн, де неможливо належним чином перевірити заявника на візу, а також ті, хто живе в США з простроченою візою, становлять загрозу для країни. «У XXI столітті ми бачили теракт за терактом, скоєний іноземцями з протермінованими візами, з небезпечних місць по всьому світу», – сказав Трамп.

 

Голова Білого дому розповів, що ще в перший день свого нового президентського терміну він доручив держсекретареві проаналізувати, які реґіони становлять у найбільшу загрозу для США і які потрібно ввести обмеження. Водночас він пообіцяв, що чорний список буде переглядатися: якщо в якихось країнах ситуація покращиться, обмеження будуть пом'якшені, і навпаки – до списку можуть бути додані й нові держави.

 

Нагадаємо, що Трамп запроваджував заборону на в'їзд громадян деяких країн ще під час першої своєї каденції. Своїм указом від 2017 року він відмовив у праві перетинати кордон США громадянам Лівії, Сирії, Ємену та Сомалі. Пізніше до списку додали Північну Корею, Венесуелу та Чад. Ця заборона багато разів оскаржувалася в судах, модифікувалася, але в підсумку встояла: Верховний суд США більшістю в один голос визнав її такою, що відповідає конституції.

05.06.2025

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