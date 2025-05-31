Новина про атаку дронів на гелікоптер Путіна виявилася фейком.

Її поширювало Міністерство оборони Росії.

 

 

Новина про потрапляння гелікоптера російського диктатора Володимира Путіна в «епіцентр відбиття атаки безпілотників» під час його візиту до Курської області, яку запустило Міністерство оборони Росії і підхопили всі прокремлівські ЗМІ, виявилася фейком. Про це пише газета The Moscow Times з покликом на чотири джерела в уряді та в Кремлі. За твердженням видання, історію «розкрутили в ЗМІ», щоб навіяти росіянам думку, що президент «не ховається за спинами, а нібито теж йде на ризик і жертви».

 

Нагадаємо, що після візиту Путіна до Курської області, який відбувся 20 травня, командир російської дивізії ППО Юрій Дашкін заявив в етері телеканалу «Россия-24», що нібито гелікоптер шефа Кремля фактично перебував «в епіцентрі відбиття атаки українських безпілотників». Джерела The Moscow Times стверджують, що насправді безпека російського лідера «була залагоджена на максимальному рівні», а цей епізод мав створити образ Путіна, який «ділить небезпеки» з країною. «Росіяни, рідні, дивіться! Сам президент Путін страждає, мучиться і навіть ризикує власним життям. Ваші проблеми – дрібниці. Потрібно стиснути зуби та потерпіти», – пояснив мотивацію цієї постановки один із чинних російських урядовців.

 

«Ніхто й ніколи б не допустив такої злочинної безладності. Навіть у страшному сні», – сказав виданню один із чиновників, близький до адміністрації президента і знайомий зі системою охорони глави держави. Він додав: «Насправді Путін не просто не хоче більше ризикувати - по це голосно кричать по ТБ тільки для показухи, а, навпаки, для залагодження його безпеки вживається все більше і більше заходів».

 

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заяву російських військовиків про путінський гелікоптер також називали брехнею. Там зазначили, що державні ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався реґіоном винятково на автомобілі. «Кадри з кортежем показували всі федеральні телеканали. Крім того, в ці дні ні Міноборони [Росії], ні курські ЗМІ та телеграм-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна», – заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

31.05.2025

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