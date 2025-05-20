1182-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

130,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

911,0% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

124,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Європейський союз ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ у вівторок, він буде спрямований проти тіньового флоту РФ та російської енергетики, і вже готує 18-й у зв'язку з відхиленням пропозиції про припинення вогню в Україні, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

09:40 Президент США Дональд Трамп сумнівається в доцільності застосування санкцій проти Росії в даний момент, оскільки це, на його думку, може зашкодити мирним переговорам, але не виключає остаточно застосування санкцій.

"Чи мав би я вже тепер посилювати санкції проти Росії? Гаразд, справа в тому, що я думаю, що є шанс щось зробити. А якщо ви запровадите санкції, ви також можете зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли запровадження санкцій станеться".

09:30 Колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер вважає, що під час двогодинної розмови Путін "переграв" президента США Дональда Трампа і мир найближчим часом не очікується:

"Іншими словами, ніякого російсько-українського перемир'я зараз немає. Путін може продовжувати війну проти України, затягуючи переговори про припинення вогню та остаточне врегулювання. Схоже, що Путін знову переграв Трампа, в тому числі, підкинувши нереалістичні перспективи масштабної торгівлі".

09:20 Лідери США та Росії Дональд Трамп та Путін під час розмови у понеділок не говорили про часові рамки можливого майбутнього припинення вогню між Росією та Україною, повідомив помічник Путіна Ушаков, "хоча Трамп, природно, підкреслює зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка Сумської області; Новопіль – Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка – Запорізької області; Козацьке – Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників. На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного. На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп і президент Росії Путін провели телефонну розмову 19 травня, щоб обговорити припинення вогню і мирні переговори щодо війни Росії в Україні.

• Росія повинна чітко визнати легітимність українського президента, уряду, конституції та суверенітет України, щоб взяти участь у змістовних, добросовісних переговорах.

• Росія повинна погодитися, що переговори про припинення вогню повинні передувати переговорам про мирне врегулювання.

• Росія повинна продемонструвати свою готовність йти на власні поступки в будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо з огляду на те, що Кремль на тлі мирних переговорів, схоже, ставить умови для розширення списку своїх вимог.

• За повідомленнями, Росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, в рамках підготовки до майбутньої агресії проти НАТО.

• Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.