Трамп і Пуін провели двогодинну телефонну розмову.

Після телефонату президент США заявив, що Росія та Україна «негайно розпочнуть перемовини» про припинення вогню та завершення трирічної війни.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 травня, що Росія та Україна «негайно розпочнуть перемовини» щодо припинення вогню та завершення трирічної війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ця заява Трампа пролунала після телефонної розмови з диктатором Росії Володимиром Путіним.

 

«Щойно завершив двогодинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що перемовини пройшли дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори для досягнення режиму припинення вогню і, що більш важливо, для того, щоб покласти край війні. Умови повинні обговорюватися в ході перемовин між двома сторонами. Тільки так це може бути тому, що вони знають деталі переговорів, про які ніхто більше не в курсі… Росія хоче вести великомасштабну торгівлю зі США, коли ця катастрофічна "кривава лазня" завершиться, і я з цим згоден», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

 

Путін своєю чергою заявив після розмови, що «зусилля щодо припинення війни «загалом йдуть правильним шляхом» і що Москва «готова співпрацювати з Україною над потенційною мирною угодою».

 

«Домовилися з президентом Сполучених Штатів про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди тощо, включно з можливим припиненням вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей», – заявив російський лідер.

 

Перед розмовою Кремля і Білого дому телефонну розмову з Трампом провів і президент України Володимир Зеленський. Американський президент запитав у українського колеги, що їм слід обговорити з Путіним. Зеленський попросив поговорити про 30-денне припинення вогню. Про це пише The Wall Street Journal із покликом на джерела, обізнані з питанням. Зазначається, що Зеленський також попросив Трампа обговорити можливість проведення російсько-українського саміту в його присутності.

19.05.2025

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