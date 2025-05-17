Ексдиректора ФБР звинуватили в закликах вбити Трампа.

Підставою послугувала його знимка з мушлями.

 

 

Секретна служба Сполучених Штатів допитала колишнього директора ФБР Джеймса Комі (James Comey) через його фотографію з мушлями, викладеними у вигляді цифр 8647, яку він опублікував у соцмережах. Про це повідомляє газета The New York Times з покликом на джерела. Американський президент Дональд Трамп визнав, що в публікації знимки містився заклик до його вбивства.

 

Як уточнює NYT, Джеймса Комі допитали в офісі Секретної служби у Вашінґтоні. Видання також пояснює, що цифри 8647 використовували критики Дональда Трампа під час протестів. Значення «86» у словнику Merriam-Webster варіюються від «вигнати» до  «ліквідувати». А число 47 збігається з порядковим номером Дональда Трампа у списку президентів США.

 

«Він закликає до вбивства президента. Навіть дитина знає, що це означає. Якщо ви, директор ФБР, не розумієте, що це означає, то знайте, що це – вбивство, і це говорить саме за себе», – сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він також додав, що подальший розгляд має вести генеральна прокуратура.

 

Джеймс Комі видалив фотографію зі соцмереж. «Я не розумів, що деякі люди пов'язують ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства будь-якого роду, тому я видалив пост», – пояснив він.

 

17.05.2025

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