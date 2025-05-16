Громадянина України судять за підпал майна британського  прем'єра.

Громадянина України судять за підпал майна британського  прем'єра. Йому висунуто звинувачення у трьох епізодах підпалу.

 

 

21-річний громадянин України Роман Лавринович постав у п'ятницю, 16 травня, перед Вестмінстерським маґістратським судом у Лондоні. Йому висунуто звинувачення у трьох епізодах підпалу зі створенням загрози життю внаслідок пожеж у двох будинках та автомобілі в Лондоні, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Про мотиви дій обвинуваченого наразі не повідомляється.

 

Лавринович був заарештований у Сіднемі на південному сході Лондона рано-вранці у вівторок, 13 травня.

 

Пожежі, в яких ніхто не постраждав, сталися упродовж чотирьох днів 8-12 травня на півночі Лондона. Був підпалений приватний будинок, яким володіє Стармер, припаркована машина на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер мешкав у минулому.

 

У ніч на 12 травня пожежників викликали до житлового будинку в Кентіш-Тауні. Стармер та його родина жили там до того, як він став прем'єр-міністром минулого року. Зараз, як відомо, Стармер мешкає у своїй офіційній резиденції на Давнінг-стріт, 10, а його власний будинок здається в оренду. Під час пожежі постраждали вхідні двері будинку.

 

Раніше, восьмого травня, на тій же вулиці спалахнув автомобіль, який Стармером продав сусідові минулого року. А в ніч на 11 травня була невелика пожежа на вході будинку в Ізлінґтоні, переобладнаного у багатоквартирний будинок. Як з'ясувалося, Стармер жив за цією адресою в 1990-і роки.

 

Через зв'язок з відомою особистістю розслідуванням інцидентів керувало Контртерористичне командування поліції Лондона. Кір Стармер називав підпали будинків та автомобіля, пов'язаних з ним, «нападом на демократію та цінності, які відстоюють британці». 

16.05.2025

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