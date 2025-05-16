1178-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

316,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

130,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

905,8% артилерійських систем (з них 8,8% за минулий тиждень),

124,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Одеську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждали три людини, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

09:40 Російські війська вночі атакували безпілотниками два райони Київської області, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації: у Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад, у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

09:35 У Києві в результаті падіння уламків БПЛА вранці спалахнула пожежа в нежитловій зоні (на території котельні) Святошинського району.

09:30 У Великій Британії затримали 21-річного громадянина України Романа Лавриновича, якого підозрюють у причетності до трьох підпалів, зокрема будинку прем'єра Кіра Стармера у Лондоні.

09:25 Під час виконання бойового завдання внаслідок нештатної ситуації втрачено винищувач F-16, спеціально призначена комісія встановить причину поломки, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак, на борту виникла нештатна ситуація, і пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

09:20 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського взяти участь у двосторонніх переговорах у Стамбулі і продовжує відмовлятися йти на поступки заради припинення війни в Україні.

• До складу російської делегації в Стамбулі не входять чиновники з найближчого оточення Путіна, і це здебільшого та сама делегація, яку Росія відправила на російсько-українські переговори у 2022 році в Стамбулі.

• Мединський прямо назвав російсько-українські переговори в Стамбулі в травні 2025 року продовженням стамбульських переговорів на початку 2022 року, під час яких Росія висунула вимоги, що були рівнозначні повній капітуляції України.

• Мединський також повторив давні вимоги Путіна про те, що будь-яке врегулювання війни має призвести до зміни режиму в Україні та обмежень для НАТО.

• Повідомлення про інструкції Кремля для російських ЗМІ щодо висвітлення стамбульських переговорів свідчать про те, що Кремль готує російське населення до більш тривалої війни в Україні і не зацікавлений у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів з обох сторін.