Академія сухопутних військ у Львові увійшла в європейську освітню мережу з безпеки та оборони.

Дев’ять українських військових вишів, серед яких і Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, приєдналися до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони. Про це повідомили у Міноборони.

"Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження від Виконавчої вченої ради Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC) про рішення щодо включення 9 вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти системи Міноборони України до цієї європейської освітньої мережі", - написали у відомстві.

Нагадаємо, що сім українських вищих військових навчальних закладів сформували заявку на вступ до Європейського коледжу ще в січні цього року. Згодом до них приєднались ще два заклади. Серед них – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові.

Як пояснили у відомстві, цей крок є важливим елементом інтеграції євроатлантичних стандартів у систему професійної освіти у ЗСУ, сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами, відкриває нові можливості для розвитку військової освіти.

"Зокрема, це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах ЄС", – зазначив директор департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

До мережі ESDC приєдналися:

- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

- Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

- Військова академія (м. Одеса)

- Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

- Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»

- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

- Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Мережа ESDC пропонує різноманітні навчальні програми та курси, що охоплюють кілька основних напрямків: оборона та безпека, керівництво та управління, участь у місіях ЄС, кібербезпека, міжнародне співробітництво тощо.