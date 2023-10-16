На Львівщині знову новий голова ТЦК.

У понеділок, 16 жовтня, призначили нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ним став полковник Артур Ніязов.

«Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, ним став полковник Артур Ніязов», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше полковник Артур Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Попереднього військкома Львівщини Дениса Чаюка призначили заступником командира військової частини А4767. Він пробув на посаді всього один місяць. До нього ТЦК у Львівській області очолював Олександр Тіщенко, який 18 серпня повідомив про свою відставку після того, як напередодні з'явився указ Володимира Зеленського із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.