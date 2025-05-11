1173-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Президент Франції Емманюель Макрон оцінив зроблену Путіним пропозицію про прямі переговори між Україною й РФ як недостатню:

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори. Путін шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".

09:40 Путін запропонував розпочати 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, повідомляє Reuters. Пропозицію України і європейських лідерів про припинення вогню з понеділка 12 травня на 30 днів, підтриману США, він проігнорував, заявивши, що припинення вогню можливо обговорити під час безпосередніх переговорів.

09:30 Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну: 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot.

09:20 Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву лідерів Коаліції охочих:

"Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві 10 травня 2025 року: – погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. – погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію. – вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші. – підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами. – погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру. – привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати. – підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент). – погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот. – домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати. – домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7. – висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, за вчора зафіксовано 161 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Черневе Сумської області; Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар — Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне — Запорізької області; Миколаївка — Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок. На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Речник Кремля Пєсков відкинув чергову американсько-українську пропозицію про загальне припинення вогню 10 травня на тлі постійних російських вимог, щоб будь-яке майбутнє припинення вогню включало умови, які підтримують довгострокову мету Росії - отримати контроль над усією Україною, і дозволило б Росії відновити наступальні операції з більш вигідної позиції в потрібний їй час.

• Коаліція охочих на чолі з Великою Британією та Францією висловила підтримку американсько-українській пропозиції щодо загального припинення вогню на 30 днів або більше 10 травня.

• За повідомленнями, Іран доставить пускові установки балістичних ракет малої дальності до Росії для використання в Україні.

• Посольство Сполучених Штатів у Києві 9 травня оприлюднило заяву, в якій попередило про потужний російський авіаудар по Україні протягом наступних кількох днів - можливо, із застосуванням балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік».

• Військова підтримка США і Заходу залишається життєво важливою для здатності України захистити себе від російської агресії.