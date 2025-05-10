1172-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Космічний апарат "Космос-482", запущений СРСР у 1972 році для дослідження Венери, впав о 09:24 в Індійський океан в 560 км на захід від острова Середній Андаман.

13:55 Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен взяла участь у віртуальній зустрічі з лідерами "коаліції охочих", повідомив її Офіс.

13:35 Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п’ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, додавши:

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів".

12:25 В уряді нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають, що Україна має шанс вступити і до ЄС, і до НАТО, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

11:15 З метою "позбавити агресора військової переваги у війні в Україні" новий уряд Німеччини вирішив засекретити постачання зброї в Україну, вважаючи це частиною "тактики ведення війни", спрямованої на скорочення суспільних дебатів з приводу поставок зброї. У червні 2022 року під тиском громадськості уряд Німеччини ухвалив рішення опублікувати в інтернеті докладний список усіх поставок зброї.

10:20 За минулу добу не було повідомлень про атаки на Україну ударними БпЛА чи безпілотниками-імітаторами інших типів.

За минулі сім днів було збито 266 із 635 запущених по Україні БПЛА, ще 241 локаційно втрачено (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

315,8% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

129,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

897,0% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

123,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 До Києва для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На вокзалі лідерів зустрічали голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

09:50 Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що для згоди Росії на припинення вогню потрібно, щоб США і Захід припинили постачати Україні озброєння.

09:45 США хочуть запропонувати Гренландії укласти так званий Договір про вільну асоціацію (COFA), щоб залучити її до своєї сфери впливу за допомогою угоди, аналогічної тій, що дозволяє США підтримувати тісні зв'язки з кількома тихоокеанськими острівними державами: Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Однак Гренландія є автономією у складі Данії, а не суверенною державою.

09:40 Іран планує незабаром передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360 із дальністю до 120 км, які дозволять російським військам завдавати оперативних ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту, пише Reuters з посиланням на західних представників сил безпеки. У вересні 2024 року Іран дев’ятьма суднами під російським прапором доставив ракети до Росії.

09:35 Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції "Баньян Аль-Марсус" у відповідь "на індійську агресію". В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали численні вибухи. Армія Пакистану повідомила про знищення індійського сховища крилатих ракет BrahMos в Беасі, удари по аеропорту Патанкот, а також по авіабазі Удхампур в Індії.

09:30 Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді президент США Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував, пише The Wall Street Journal. Трамп охарактеризував спроби припинити війну Росії проти України як "зростаюче розчарування", зазначивши, що ведення переговорів із Путіним було особливо складним:

"Він хоче отримати все".

09:25 Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну значну повітряну атаку в найближчі дні і рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

09:20 Росія на два дні, 12 та 13 травня, з 05:00 до 15:00 за київським часом закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустін Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаудари, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка, Манухівка, Нова Слобода Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників. На Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп прямо закликав до довгострокового припинення вогню в Україні, яке б передувало мирним переговорам – послідовність, яку послідовно підтримувала Україна і яку послідовно відкидала Росія.

• Український опір за підтримки Заходу не дозволив російським військам захопити жодної з визначених ними цілей в Україні протягом минулого року, позбавивши президента Росії Путіна значних бойових успіхів, які він міг би відсвяткувати в "день перемоги".

• Єдиною нещодавньою військовою операцією, про яку Путін згадав у "день перемоги", було відбиття українського вторгнення в Курську область.

• Під час національних і регіональних святкувань "дня перемоги" російські посадовці підкреслювали технологічну адаптацію й інновації, які російські війська інтегрували в Україні за минулі три роки.

• Кремль скористався святкуванням "дня перемоги" 9 травня, щоб показати, що має широку міжнародну підтримку через три роки після вторгнення в Україну, і особливо підкреслив зростаюче партнерство Росії з Китайською Народною Республікою і Північною Кореєю.

• Путін використав "день перемоги" для просування розвитку громадянської російської ідентичності, що суперечить зусиллям російських ультранаціоналістів з просування етнорелігійного націоналізму, заснованого на російській державі, яку в основному очолюють етнічні росіяни і яка складається з них.

• Делегації з 35 країн світу та Ради Європи відвідали Львів 9 травня з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

• Європейські союзники України продовжують підтримувати українську військову та оборонно-промислову базу.