1169-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне до різкого збільшення щорічного оборонного бюджету країни, пише Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що міністр прагне виділяти до понад 60 мільярдів євро на армію починаючи з 2025 року.

15:20 З 20:30 6 травня по 13:30 7 травня противник атакував 5 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ, а також здійснив кілька хвиль атак 187 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

64 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 78%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 461 із 1107 запущених по Україні БПЛА, ще 438 локаційно втрачені (разом – 81%).

14:45 Трамп заявив, що американські військові "негайно припинять бомбардування хуситів". За словами американського президента, єменське бойове угруповання пообіцяло припинити кампанію ударів по американських суднах у Червоному морі.

14:10 У Ватикані розпочинається конклав – спеціальне зібрання кардиналів Римо-католицької церкви, які мають обрати нового Папу Римського, пише Vatican News. Як зазначається, перший бюлетень буде подано ввечері 7 травня, потім голосування відбуватиметься чотири рази на день протягом наступних днів, двічі вранці та двічі ввечері.

13:35 У новому санкційному регламенті Європейського Союзу Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу на війні, пише Настоящее время.

13:00 Джо Байден розкритикував політику тиску Трампа на Україну, оскільки тактика "сучасного умиротворення", яка передбачає передачу територій України Росії, ніколи не задовольнить Москву.

"Путін вважає Україну частиною Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим, що Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурнем".

12:40 Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва знову розглянув законопроєкт про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини та рекомендував Верховній Раді його прийняти з доповненнями комітету, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуги народу"). В текст законопроєкту включено пропозицію депутата від фракції "Батьківщина" Григорія Немирі: до угоди про створення інвестиційного фонду між Україною і США додалася преамбула зі словами:

"Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди. Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов’язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку".

12:10 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність прискорити процес вступу України до Європейського Союзу, членство в якому буде "найсильнішою гарантією безпеки":

"Вступ України до нашого Союзу є найбільшою гарантією справедливого та тривалого миру. Бо ми знаємо, що в нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож приєднаймо Україну до нашого Союзу: разом йдімо шляхом миру. Слава Україні, хай живе Європа".

11:55 Внаслідок нічної російської дронової атаки в Бучанському районі пошкоджені два багатоповерхових та три приватних будинки, постраждалих серед населення немає, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

11:30 Внаслідок нічних ракетних атак, які здійснила Індія, на території Пакистану загинуло щонайменше 26 мирних жителів, а 46 осіб поранено, повідомив військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі. З шести атакованих точок найбільше жертв було зафіксовано в Ахмедпурі-Схід, що в окрузі Бахавалпур: там загинуло 13 осіб, 37 осіб були поранені.

11:25 Індійська армія повідомила про три жертви на території Індії серед цивільних в результаті обстрілу пакистанських військ.

11:05 Цієї ночі росіяни запустили проти України 4 балістичні ракети та 142 дрони, десятки безпілотників перебувають в українському небі, повідомив президент Володимир Зеленський.

11:00 Сьогодні станом на 09:30 споживання електроенергії було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора, повідомили в "Укренерго".

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,8% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина зростання – зниження температури на значній частині території України.

10:20 Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлоґ озвучив ідею 30- кілометрової демілітаризованої зони, по 15 км якої будуть контролювати Україна та Росія, і заявив, що Україна готова погодитися на цей план – тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують, зазначивши:

"І от якщо вдасться утримати це перемир’я протягом 30 днів – я справді в це вірю – тоді його можна буде продовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть".

10:10 У Канаді почався судовий процес щодо конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Днепр". Україна може отримати літак замість втрачених у Гостомелі, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції та міністра юстиції України Ольга Стефанішина. Літак належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр". Процедура відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

315,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

129,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

892,6% артилерійських систем (з них 11,9% за минулий тиждень),

123,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

82,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська вночі атакували Київ балістикою (ракету знищили ППО) та 28 безпілотниками (24 з них безуспішно: 11 знищено, 3 локаційно втрачені, 10 залишили повітряний простір столиці), повідомили у КМВА. Збита ракета впала в Солом’янському районі – пошкоджено нежитлову інфраструктуру.

09:45 Супутники системи моніторингу пожеж NASA зафіксували пожежі на території двох російських аеродромів: "Шайковки" у Калузькій області та "Кубинки" у Підмосков'ї. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко підтвердив удари дронами.

"Шайковка" – військовий аеродром збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області поблизу Смоленської області Росії біля села Виползове Кіровського району, там дислокуються Ту-22М3, зберігаються ракети, зокрема Х-22;

"Кубинка" – авіабаза в Московській області Росії, розташована за 5 кілометрів на північний захід від Кубинки, тут базуються базуються Су-27, МіГ-29.

09:40 У Саранську (Мордовія РФ) дрони вдарили по заводу "Оптоволоконні системи". Підприємство є ключовим елементом у сфері сучасного військового зв’язку та спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії ворога, зокрема для дронів на оптоволокні, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:35 Вночі в Тулі РФ безпілотники атакували "Конструкторське бюро приладобудування", що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь та науково-виробниче об'єднання "Сплав", головний російський розробник реактивних систем залпового вогню, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:30 Вчора ввечері російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Покровській громаді Дніпропетровської області, поранення отримали восьмеро мирних жителів, пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, газопровід і лінії електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:25 Внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю поранено чотирьох цивільних, зруйновано приватний будинок, пошкоджено 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об’єкти інфраструктури, в тому числі критичної, є численні руйнування, повідомив у телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:20 Внаслідок атаки російських БпЛА на Київ двоє людей загинули, 8 поранено, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці, де уламки БпЛА впали на верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку. У Святошинському районі столиці пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку, у Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку, у Соломʼянському – падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Без займання.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Яблунівка, Новооленівка, Полтавка, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря, Новопавлівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Вербове Дніпропетровської області; Ольгівка, Новоолександрівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне. Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, три бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували обмежені атаки через кордон поблизу Тьоткіно та Нового Путі (Курська область).

• Українські війська також продовжували завдавати удари з безпілотників, авіації та артилерії, щоби ізолювати російські підрозділи в районі Тьоткіно та поблизу нього.

• Кремлівські чиновники продовжують використовувати міфи про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні, щоб сформувати основу нової державної ідеології, яка охоплюватиме кілька поколінь і яку Росія має намір використати для виправдання майбутнього військового конфлікту проти Заходу.

• Кремль, схоже, консолідується навколо неформальної державної ідеології, заснованої на увічненні віри в те, що Захід сповнений рішучості оточити й перемогти Росію.

• Російські офіційні особи також використовують історію Другої світової війни (яку вони називають "великою вітчизняною війною"), щоб відкинути перші невдачі Росії у війні в Україні і створити хибне уявлення про те, що перемога в Україні є такою ж неминучою, як і перемога СРСР над Німеччиною наприкінці Другої світової війни.

• Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висловив бажання піти у відставку, але визнав, що тільки президент Росії Путін може задовольнити це прохання. Кадиров допоміг стабілізувати міжетнічну напруженість на Північному Кавказі, і його відхід з посади без відповідного наступника може загрожувати стабільності путінського режиму. Залишається незрозумілим, хто може стати наступником Кадирова у разі його відставки або смерті.

• Україна та Росія провели 6 травня обмін військовополоненими у кількості 205 на 205.

07:55 Пакистан заявив, що після нападу Індії збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.

00:35 Військово-повітряні сили і армія Пакистану завдали удари у відповідь по Індії, зокрема артилерією.

00:05 Індійська влада заявила, що атакувала дев'ять об'єктів у рамках "Операції Сіндур": "Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю атаки". У міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по об'єктах в трьох місцях на території країни.