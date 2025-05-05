На Львівщині планують збудувати найбільшу на заході України вітрову електростанцію.

У сільській місцевості між Городком та Яворовом (Львівщина) планують збудувати вітрову електростанцію потужністю 100 МВт. Компанія з іноземними власниками має намір встановити до трьох десятків вітряків на території кількох тамтешніх сіл. Наразі проєкт ВЕС перебуває на стадії розробки. У разі вдалої побудови ця вітростанція стане найпотужнішою у західному регіоні.

Вітрову електростанцію планує побудувати ТзОВ «Юрокейп Юкрейн Львів», засноване два роки тому в Городку, як проєкт зареєстрованої у Люксембурзі компанії LongWing Energy, що займається розробкою, будівництвом та експлуатацією наземних вітрових парків та сонячних електростанцій. Компанія провадить «зелену» діяльність, зокрема, у Франції, Польщі, країнах Балканського регіону. В Україні п’ять років тому вона запустила свій перший об’єкт – вітрову електростанцію у Запорізькій області потужністю 98 МВт. Проте нині він зупинений, оскільки ВЕС перебуває на окупованій російськими військами території.

Згідно з даними звіту про оцінку впливу на довкілля, ТзОВ «Юрокейп Юкрейн Львів» встановить від 9 до 28 вітрогенераційних установок на території Львівщини поблизу сіл Речичани, Бердихів, Тучапи, Галичани, Родатичі та Лісновичі. Зазначається, що остаточна кількість вітряків залежатиме від їхньої одиничної потужності (від 3,6 МВт до 11 МВт), модель обиратимуть на етапі розробки проєктної документації будівництва.

Вітростанція розташовуватиметься на відокремлених земельних ділянках сукупною площею близько 30 га. Для її роботи під землею планується прокласти 35 км кабельних ліній між вітряками, які збиратимуть згенеровану електроенергію, та 17 км вихідної мережі до найближчої високовольтної підстанції об’єднаної державної електромережі, а також побудувати трансформаторну підстанцію.

Щорічний обсяг виробленої електроенергії очікують на рівні близько 297,372 МВт/год.

Згідно з планами, будівництво ВЕС має стартувати наприкінці 2026 року. За рік чи півтора після початку робіт станцію мають ввести в експлуатацію. Приблизна вартість побудови – до 170 млн євро.

Наразі найбільшою вітроелектростанцією на заході є Орівська ВЕС неподалік Трускавця. Її потужність становить 60 МВт. ВЕС запустили в січні 2024 року.

Найбільшою вітровою електростанцією в України є Ботіївська, що розташована на окупованій частині Запоріжжя у Мелітопольському районі. Її потужність становить 200 МВт.