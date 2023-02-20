Росія готувала диверсії на енергетичних об’єктах Нідерландів.

Служба військової розвідки Нідерландів виявила, що російське судно збирало інформацію про парки вітрогенераторів у Північному морі.

 

 

Росія таємно збирала дані про енергосистему Нідерландів з метою диверсії. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив новинний портал Dutch News з покликом на Служба військової розвідки та безпеки королівства (Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst – MIVD) у Гаазі.

 

За даними нідерландської спецслужби, кілька місяців тому в Північному морі було помічено російське судно, яке збирало інформацію про парки вітрогенераторів поблизу узбережжя. «Спробу шпигунства було вчасно виявлено, і судно було відведено береговою охороною та Військово-морськими силами Нідерландів», – розповів керівник Ян Свілленс (Jan Swillens). За словами глави MIVD, дії російського судна були «підготовкою до завдання збитків і диверсії».

 

За оцінкою Свілленса, Росія, як і раніше, «дуже зацікавлена» у відомостях, які стосуються інфраструктури в Північному морі. Зокрема, йдеться про прокладені дном інтернет-кабелі та газогони.

 

«Це робить очевидним той факт, що загроза для Нідерландів конкретніша, ніж багато хто думає», – підкреслив глава військової розвідки королівства.

 

Як писало вже наше видання, напередодні Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило про намір скоротити штат російських дипломатів у посольстві в Гаазі. Про це повідомив керівник нідерландської дипломатії Вопке Гукстра (Wopke Hoekstra). Також буде закрито торговельне представництво Росії в Амстердамі. 

 

Як заявив Гукстра, це робиться через постійні спроби Росії інфільтрувати шпигунів у місцеве дипломатичне середовище. «Росія продовжує спроби таємно доставляти аґентів розвідки до Нідерландів під прикриттям дипломатії. Ми не можемо дозволити цього і не дозволимо. Водночас Росія відмовляється видавати візи нідерландським дипломатам, які працюватимуть у консульстві в Санкт-Петербурзі чи в амбасаді в Москві» – заявив він.

20.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
zatrute ziarno – отруйне зерно
Кшиштоф ЧИЖЕВСЬКИЙ
walczącym Ukraińcom – українцям які борються
19.02.23 | | Дискурси
Прослухати періодичну систему
Завдяки перетворенню на звук можна почути характерний для елементів спектр.
19.02.23 | | Наука
361-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганщини та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донеччини
19.02.23 | | Україна
Початок наступу як кінець Росії
Володимир СЕМКІВ
Zbruč зібрав думки військових експертів та аналітиків, які стежать за розгортанням російської атаки на сході. Чим завершиться російський наступ і коли почнеться український?
18.02.23 | | Україна
Йшов до цього моменту 120 років
На сцені славетного Карнегі Голу виступив Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. В рамках двомісячного турне колектив влаштував концерт у провідному залі Америки, повному глядачів.
17.02.23 | | Штука
Що старого в новому календарі УГКЦ
Світлана БАБИНСЬКА
До питання, чому календар, на який зважилися греко-католики, не новоюліанський і коли "Різдво зі світом" переросте в єдину дату Пасхалії?
17.02.23 | | Україна
Пострітенські посестри
Юрко ПРОХАСЬКО
Належні до однієї великої мови, про яку найпевніше можна було ствердити, що вона вже давніше перетекла в мертве русло. Але приречене ще не означає відсутнє
17.02.23 | | Дискурси
359-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки російських загарбників у районах 16 населених пунктів
17.02.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.