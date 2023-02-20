Росія готувала диверсії на енергетичних об’єктах Нідерландів.

Служба військової розвідки Нідерландів виявила, що російське судно збирало інформацію про парки вітрогенераторів у Північному морі.

Росія таємно збирала дані про енергосистему Нідерландів з метою диверсії. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив новинний портал Dutch News з покликом на Служба військової розвідки та безпеки королівства (Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst – MIVD) у Гаазі.

За даними нідерландської спецслужби, кілька місяців тому в Північному морі було помічено російське судно, яке збирало інформацію про парки вітрогенераторів поблизу узбережжя. «Спробу шпигунства було вчасно виявлено, і судно було відведено береговою охороною та Військово-морськими силами Нідерландів», – розповів керівник Ян Свілленс (Jan Swillens). За словами глави MIVD, дії російського судна були «підготовкою до завдання збитків і диверсії».

За оцінкою Свілленса, Росія, як і раніше, «дуже зацікавлена» у відомостях, які стосуються інфраструктури в Північному морі. Зокрема, йдеться про прокладені дном інтернет-кабелі та газогони.

«Це робить очевидним той факт, що загроза для Нідерландів конкретніша, ніж багато хто думає», – підкреслив глава військової розвідки королівства.

Як писало вже наше видання, напередодні Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило про намір скоротити штат російських дипломатів у посольстві в Гаазі. Про це повідомив керівник нідерландської дипломатії Вопке Гукстра (Wopke Hoekstra). Також буде закрито торговельне представництво Росії в Амстердамі.

Як заявив Гукстра, це робиться через постійні спроби Росії інфільтрувати шпигунів у місцеве дипломатичне середовище. «Росія продовжує спроби таємно доставляти аґентів розвідки до Нідерландів під прикриттям дипломатії. Ми не можемо дозволити цього і не дозволимо. Водночас Росія відмовляється видавати візи нідерландським дипломатам, які працюватимуть у консульстві в Санкт-Петербурзі чи в амбасаді в Москві» – заявив він.