1161-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Австралія досі не передала Україні вживані танки "Абрамс", які обіцяла надати ще у жовтні 2024 року, пише ABC. Як зазначає видання, США досі не надали дозвіл на передачу танків для України.

15:40 Європейський Союз розглядає можливість розділити заявки на вступ Молдови та України, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона зазначила, що "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають бути прийняті кілька рішень щодо розширення. За її словами, лише Угорщина блокує просування перемовин про вступ України.

15:05 Франція скликає засідання Радбезу ООН через російські атаки по Україні, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що засідання Радбезу ООН збереться о 23:00 29 квітня.

14:30 В Кремлі відмовились від ідеї зупинити вогонь на 30 днів, повідомив речник Путіна Дмітрій Пєсков. За його словами, довготривале припинення вогню неможливе “без урегулювання всіх нюансів”.

13:55 Ліберальна партія Канади на чолі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні виграє дострокові парламентські вибори, пише CBC News. Оскільки Ліберальна партія отримала 166 місць у Палаті громад Канади, у Канади буде уряд меншості. Консервативна партія під керівництвом П'єра Пуальєвра отримала 146 місць.

13:20 Конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президенту Дональду Трампу. Зазначається, що конгресмен виклав перелік широких звинувачень, в яких звинувачує Трампа у зловживанні президентською владою, вчиненні "актів тиранії", а також "кричущих порушеннях" Конституції.

12:45 Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у разі провалу об'єднання сторін у процесі мирного врегулювання "українці не виграють війну".

"Якщо це не припиниться, українці не виграють війну. Я вважаю, що серед ЗМІ існує дивна думка, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни зазнають краху, українці повернуть свою територію, і все повернуться до того, як було до війни, але це не та реальність, в якій ми живемо".

12:10 Угода зі Сполученими Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною", заявив Зеленський. Зазначається, що наразі триває підготовка до зустрічей і переговорів з міжнародними партнерами.

11:35 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі вісім-десять днів тиск на Росію буде посилений задля досягнення припинення вогню. За словами французького президента, наступні два тижні стануть вирішальними в спробах домогтися припинення бойових дій і посилити тиск на Кремль.

11:00 Споживання електроенергії зафіксувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, воно було таким же, як в цей час вчора.

10:15 Вночі (із 23:00) росіяни атакували 100 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 84%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 370 із 799 запущених по Україні БПЛА, ще 316 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

128,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

878,9% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

123,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок падіння уламків російського БпЛА на території бази відпочинку в Деснянському районі Києва поранено людину, повідомив міський голова Віталій Кличко. Минулої доби повітряну тривогу в столиці оголошували тричі у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА. Було зафіксовано 11 БпЛА, з них 9 знищено засобами ППО, 2 радіолокаційно втрачені.

09:30 Аналіз висловлювань Дональда Трампа і членів адміністрації США щодо України за допомогою штучного інтелекту продемонстрував збіги з кремлівськими тезами, пише Bloomberg. Після телефонної розмови Трампа з Путіним 12 лютого, їхнього першого прямого контакту після повернення Трампа на посаду президента, в риториці США відбулися зміни: президент почав повторювати конкретні російські тези щодо війни в Україні. Методика агенства з використанням великої мовної моделі дозволяє порівнювати зміст великих обсягів тексту, навіть якщо конкретні формулювання відрізняються. Було проаналізовано понад 300 публічних коментарів Трампа з серпня 2024 року до середини березня, а також понад 3000 постів у соціальних мережах президента і членів його адміністрації з початку 2025 року. Результати показали кореляцію між контактами адміністрації Трампа з Путіним та подальшими коментарями, які повторювали позиції самого російського лідера з таких питань, як окупація, прагнення Києва вступити до НАТО та політична легітимність президента України Володимира Зеленського.

09:25 Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня:

"Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати.

Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2858 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Наумівка, Новодмитрівка, Миропільське, Петрушівка Сумської області; Новопіль, Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Зелене Поле, Піддубне Донецької області; Гуляйполе, Павлівка, Новодарівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника. На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак противника поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 94 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін оголосив про чергове одностороннє припинення вогню в Україні – цього разу на честь великого радянського і російського військового свята, продовжуючи відкидати американсько-українську пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню в березні 2025 року. Путін продовжує відмовлятися від будь-якого припинення вогню, окрім як на умовах, які вигідні його воєнним зусиллям.

• Путін використовує одностороннє припинення вогню для досягнення інформаційної та воєнної переваги в Україні, всупереч меті президента США Дональда Трампа використати загальне припинення вогню як сходинку на шляху до міцної та стійкої мирної угоди в Україні.

• Україна – на відміну від Росії – продовжує демонструвати свою підтримку бажаного Трампом повного і постійного припинення вогню.

• Кремль продовжує спроби використовувати як інструмент тиску легітимні переговори про припинення вогню, щоб домогтися додаткових поступок від України та Сполучених Штатів.

• Лавров повторив 28 квітня давні вимоги Росії щодо капітуляції України та поступок з боку Заходу, оскільки Росія не пропонує жодних власних поступок.

• Російські та північнокорейські офіційні особи заявили про успіх своїх спільних військових операцій у Курській області, щоб підкреслити нездатність міжнародного співтовариства стримати зусилля Росії, спрямовані на пряме залучення своїх союзників у війну проти України, оскільки Кремль пообіцяв надати Північній Кореї відповідну активну військову підтримку.

• За повідомленнями, Росія розширює свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією і накопичує нові танки, ймовірно, в рамках підготовки до майбутньої агресії проти НАТО.

• Міністр оборони Чехії Яна Черночова оголосила 27 квітня, що Чеська ініціатива з питань боєприпасів доставить в Україну ще 400 тисяч великокаліберних артилерійських боєприпасів до 30 квітня.