1156-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Трамп заявив, що "не задоволений" смертоносним російським ударом по Києву 24 квітня.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владіміре, зупинись! 5 тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!"

15:05 Розміщення західних військових контингентів на території України є "абсолютно неприйнятним" для РФ, заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков. За його словами, це "несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки".

14:30 Зеленський передав президентові Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій України.

"Це важливо для нас. Діти проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей. Ми маємо їх повернути. Південна Африка є співлідером у коаліції повернення українських дітей. Дуже сподіваюсь, що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути".

13:55 Коаліція з дванадцяти штатів США подала позов, який має на меті заблокувати мита, запроваджені Трампом, пише EFE. Позивачі вимагають заблокувати введення мит у розмірі 145% на більшість товарів з Китаю, а також 25% – на товари з Канади та Мексики, які є ключовими торговими партнерами для штатів – учасників позову. Як зазначається, позивачі заявили, що запровадженні мита завдадуть серйозної шкоди їхнім штатам.

13:20 Розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа можуть підірвати трансатлантичну безпеку, пише Financial Times. Як зазначають джерела видання, європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це. Для європейців ідея визнання анексії Криму є неприйнятною, оскільки це зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті.

12:45 Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що в рамках свого першого візиту до країни президент проведе зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

12:10 Уряд Норвегії оголосив про збільшення підтримки України, виділивши близько 157 млн доларів до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ, повідомляє пресслужба уряду.

11:35 Трамп заявив, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із Зеленським домовитися важче. За словами президента США, йому байдуже до умов можливої мирної угоди щодо війни в Україні – головне, щоб ця угода зупинила війну.

"Послухайте. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже. Тож якщо вони обидва задоволені, вони обидва підписують угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу мати жодних фаворитів. Я хочу укласти угоду. Я хочу врятувати їхні життя".

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був таким же, як і вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 2,3% вищим, ніж максимум попередньої доби.

10:35 Держсекретар США Марко Рубіо заперечив повідомлення Politico про можливе зняття санкцій з Росії та відновлення роботи "Північного потоку-2":

"Це однозначно помилково. Ані Стів Віткофф, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною".

10:20 Вночі (із 19:30) російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Основний напрямок удару – столиця України місто Київ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл. рф.);

- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);

- 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.);

- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);

- 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ рф.; Чауда ТОТ Криму).

За попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (64%);

- 31 крилатої ракети Х-101 (84%);

- 6 крилатих ракет Калібр (50%);

- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (100%);

- 64 ударних БпЛА Shahed; крім того 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 91%.

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

За минулі сім днів було збито 267 із 553 запущених по Україні БПЛА, ще 224 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

313,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

128,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

870,6% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

122,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

81,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вранці один із населених пунктів Недригайлівської громади на Сумщині був під атакою російських БпЛА, поранено двох мирних жителів, пошкоджено адміністративні та нежитлові будівлі, повідомили в Сумській ОВА.

09:45 Вночі внаслідок обстрілу росіянами залізничної інфраструктури, повідомили в "Укрзалізниці", поранено провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. В Києві та на Харківщині пошкоджена технічна колія та адміністративні й технічна будівлі залізниці.

09:40 Двоє людей постраждали внаслідок російської атаки на Хмельниччину, повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, зафіксовано пошкодження літнього майданчика в парку культури та відпочинку.

09:35 Російські війська цієї ночі здійснили комбіновану атаку по Київській області, у Бучанському районі постраждали дві жінки, пошкоджено три пʼятиповерхових житлових будинки; у Вишгородському районі через ворожу атаку пошкоджено складське приміщення та три автомобілі.

09:30 Росія під час комбінованого удару по Україні масовано обстріляла Харків: атакували 14 БПЛА, 10 ракетами. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс, дві людини постраждали, зазнавши гострої реакції на стрес.

09:20 Російські війська вночі завдали комбінованого удару по Києву – відомо про дев'ятьох загиблих, понад 70 людей поранені, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки атаки ворожих дронів та ракет зафіксовано у п'яти районах Києва, а саме:

- Голосіївський район – горіли автомобілі, гаражі, уламки впали на території нежитлової забудови. Сталося часткове руйнування гаражів та 2-поверхової адмінбудівлі;

- Шевченківський район – дрон упав на відкритій території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Сталося руйнування адмінбудівлі;

- Святошинський район – частково зруйнований будинок, під завалами люди, горіли авто, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок;

- Солом'янський район – падіння БПЛА на відкритій місцевості;

- Оболонський район – горіли автомобілі та трава, сталося займання на даху нежитлового будинку, горів склад.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське, Уланове Сумської області; Борова Харківської області; Дружківка, Слов’янськ, Мирноград, Чернігівка, Лиман Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Павлівка, Гуляйполе, Запорізької області; Токарівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка. На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового. На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 134 БпЛА оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні 11 російських кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, нещодавно Сполучені Штати представили пропозицію з семи пунктів щодо припинення війни в Україні, в якій Сполучені Штати визнали б Крим частиною Росії і дозволили б російським військам продовжувати окупацію значної частини південної та східної України. Наявна інформація про зміст пропозиції США свідчить про те, що вона знаменує собою раптову і суттєву зміну в стратегії адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні.

• Українські посадовці підтвердили незмінну прихильність України до пропозиції Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню в березні 2025 року як частини зусиль, спрямованих на досягнення тривалого миру.

• Російські посадовці відкинули деякі аспекти мирного плану Трампа.

• Високопосадовці США, України та Європи провели двосторонні та багатосторонні переговори про підтримку України та припинення війни в Лондоні 23 квітня, але заплановані багатосторонні переговори на рівні міністрів закордонних справ були скасовані.

• США та Україна продовжують робити кроки до підписання спільної угоди про видобуток корисних копалин.

• Українські війська, ймовірно, завдали удару з безпілотників по особливій економічній зоні «Алабуга» в Республіці Татарстан, де Росія збирає надані Іраном безпілотники «Шахед».

• Росія продовжує застосовувати хімічну зброю проти українських сил і цивільного населення, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписантом якої вона є.