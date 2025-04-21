Британія планує збільшити випуск снарядів у 16 ​​разів.

Таким чином Лондон хоче застрахувати себе від ненадійності поставок зі США, які за президентства Трампа перестали бути надійним партнером.

 

 

Велика Британія планує стрімко наростити виготовлення власних артилерійських набоїв. Британська компанія BAE Systems має намір за два роки збільшити виробництво 155-мм снарядів аж у 16 ​​разів та розширити випуск вибухової речовини гексогену з використанням нової технології. Про це повідомляє газета The Times. Наразі країна покладається на імпорт вибухових матеріалів з Франції та США.

 

Директор з розвитку бізнесу в одному з підрозділів BAE Systems Стів Кардью (Steve Cardew) зазначив, що Європа наразі зазнає труднощів з виробництвом вибухівки у великих масштабах. Як повідомляє The Times, BAE Systems першою в світі починає впроваджувати нову технологію децентралізованого отримання гексогену, яка не потребує будівництва заводів.

 

Пан Кардью зазначив, що автоматизоване виробництво, все обладнання для якого можна розмістити усередині вантажного контейнера, буде здатне випускати до 100 т вибухівки на рік. Тепер вона має намір виробляти вибухівку самостійно та продавати технологію по всьому світу.

 

Як пише видання, розширення виробництва власних боєприпасів Об’єднаним Королівством відбувається в той час, коли британські і європейські оборонні компанії відмовляються від купівлі американського обладнання на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп перетворює Вашінґтон на ненадійного партнера.

 

BAE Systems – єдина компанія у Великій Британії, що виробляє 155-мм постріли. Більшість таких боєприпасів було передано Україні, що викликало гострий дефіцит у самій Великій Британії.

21.04.2025

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