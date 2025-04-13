Іран вимагав на перемовинах зі США пом’якшення санкцій.

Натомість Тегеран готовий повернутися до рівня збагачення урану, передбаченого Віденською ядерною угодою 2015 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно оцінив перемовини з іранською стороною. Водночас він визнав, що наразі США не вдалося досягнути поставлених цілей. Про це повідомив телеканал CNN. Перший раунд зустрічей Тегерана і Вашінґтона відбувся в суботу, 12 квітня, в Омані.

«Вони (переговори – ред.) йдуть добре. Але це нічого не означає доти, допоки (мети – ред.) не досягнуто. Тому мені не подобається розмовляти на цю тему», – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на облавку свого літака.

Іранську делегацію на переговорах, що відбулися в Омані, очолював міністр закордонних справ Аббас Арагчі, американську — спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

Як подає газета The Wall Street Journal (WSJ) з покликом на джерела, знайомі з перебігом зустрічі, Іран домагався на перемовинах пом'якшення американських санкцій США. У відповідь іранська сторона готова була обмежити свою ядерну програму.

За даними WSJ, Тегеран вимагає від Вашінґтона послаблення санкцій, пов'язаних з продажем нафти Китаю та з атомним сектором. Натомість Іран міг би повернутися до рівня збагачення урану, передбаченого Віденською ядерною угодою 2015 року.

Після вступу на посаду в січні цього року президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану відновити переговори щодо ядерної оборудки. Нова угода мала б стати заміною тій, з якої Вашінґтон вийшов у 2018 році з Трампової ж ініціативи.

Наступний раунд американо-іранських перемовин відбудеться через тиждень.