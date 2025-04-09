У Німеччині вчергове створено «велику коаліцію» ХДС/ХСС та СДПН.

Коаліціянти після важких перемовин публічно оголосили про початок формування нового уряду.

 

 

Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) домовилися про створення правлячої коаліції у Німеччині та формування нового уряду. Про це представники обох політичних сил оголосили під час спільної пресконференції в Бундестазі – повідомляє видання Der Spiegel.

 

Лідер ХДС Фрідріх Мерц, якому, згідно з коаліційною угодою, дістанеться крісло бундесканцлера Німеччини, презентуючи програму нового уряду, зазначив: «Перед нами є потужний план, який дозволить нам разом рухати нашу країну вперед. Коаліційна угода – це потужний сигнал громадянам країни. І це знак для європейських союзників: Німеччина отримає уряд, здатний діяти».

 

Лідер СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), який має обійняти посаду міністра фінансів, заявив, що його партія задоволена коаліційною угодою і що їй зокрема вдалося відстояти свою позицію в сфері міґрації. «Ми регулюємо та контролюємо міґрацію за допомогою чітких правил та послідовних дій, у тому числі проти нелегальної міґрації. Завжди було ясно, що фундаментальне право на притулок залишається непорушним», – наголосив він.

 

Згідно з коаліційною угодою, партії також домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го, скасувати можливість отримання громадянства ФРН через три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні витрати, включно з добровільним фінансуванням міжнародних організацій.

 

Передбачається, що склад нового уряду буде передано на затвердження Бундестаґу до 20-го квітня.

 

Коаліційні перемовини, як стверджують експерти, проходили доволі важко. Напередодні німецька преса повідомляла про наявність нездоланних перешкод для укладання угоди. Відомо, що у вівторок, восьмого квітня, сторонам не вдалося досягти згоди, тож консультації було вирішено відкласти. Проте в середу зранку, дев’ятого квітня, перемовини відновилися і сторонам вдалося домовитися зі суперечливих питань. Спершу було оголошено про спільну просконференцію о 12:00 за німецьким часом. Проте згодом виступ відтермінували до 15:00.

 

Коаліційні перемовини відбувалися на тлі стрімкого зростання популярності правопопулістської прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Згідно зі свіжою соціологією, вона вперше стала лідером симпатій німецьких виборців.

 

Як засвідчують оприлюднені в середу, дев’ятого квітня, результати опитування громадської думки, проведеної інститутом Ipsos, за АдН готові проголосувати 25 відсотків громадян Німеччини, тоді як за консервативний блок ХДС/ХСС, який здобув перемогу на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого, лише 24 відсотки. І це найнижчий результат популярності цієї політичної сили за всю історію її існування. На третьому місці з результатом 15% опинилася СДПН.

 

По 11% в опитуванні набрали «зелені» та Ліва партія. А п'ять відсотків німців готові підтримати лівопопулістську Спілку Сари Ваґенкнехт, що, як і АдН, є близькою до Кремля. Ліберальну Вільну демократичну партію готові підтримати лише чотири відсотки виборців.

 

09.04.2025

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