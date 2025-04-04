Висаджується в чорну персть нарцис.
На ньому свій жупан, на нього свій акциз
і семеро сердець, і шестеро пелюсток,
і мокне під дощем, як одинокий пес.
Один серед трави і всесвіту, як перст,
Зелений, як вода і як листок капусти.
У нього час весни і лицарська постава
і мокра персть – пожива і потрава
пробився з-під землі із матері-цибулі,
з якої він проріс, щоби на ній триматись,
щоби цю весну тут перетривати
в повітряній ріці в майбутній і минулій.
Так кожен рік, пробившись з цибулини,
що схожа на заміс коричневої глини,
він потайки вбирається в жупан,
лаштується у подорож, у мандри
без мапи, без спорядження й команди,
він лицар честі – хлорофілу пан.
Один із перших, інші – ще в землі,
ще вигрівають бронхи у теплі,
ще наслухають, як підземні ріки
спроможні розхитати вічних рух,
коли вже персть переведе свій дух
й дозволить всім розплющити повіки.
А він міцний, як стіни у фортець.
Він виростав супроти, навпростець.
Його тягли за вуха вгору, вгору.
Шість пелюсток і сім сердець – й при нім
відвага, міць, здобуті у борні,
і по зимі порожній простір двору.
Що ж бути першим з підгорілим цвітом,
підсвічувати всім і на весні, і літом.
Про мандри – мрії, про братерство – сам
не знаєш, коли вийдуть з персті
рослини й гусінь в вічній круговерті,
щоби зверстати, як сторінку, сад.
Висаджується в чорну персть нарцис.
Можливо, князь, барон, кюрфюрст, маркіз,
зелений бевзь із жовтим капелюхом?
Поки що одинокий, наче пес.
Бузок брунькує, переживши стрес,
бо грім у бубон опівночі бухав.
05.04.2025