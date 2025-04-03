1135-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – більш ясна погода у частині регіонів, порівняно з попередньою добою. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці –на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:30 Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення та виплати після скасування воєнного стану надбавки в 10% за володіння англійською мовою державним службовцям.

10:25 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) - разом 90%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 374 із 690 запущених по Україні БПЛА, ще 227 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

307,9% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

126,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

831,7% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

121,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:30 Найближчим часом делегація України здійснить візит до США для обговорення угоди про рідкісноземельні метали між двома країнами, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

09:25 Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала Європейський Союз відмовитися від права вето однієї країни, запропонувавши запровадити голосування більшістю для підвищення конкурентоспроможності блоку.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Миропільське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Покровськ, Яблунівка, Олександро-Калинове, Малинівка, Нова Полтавка, Гродівка, Удачне, Котлярівка, Новопавлівка, Красна Поляна, Іскра, Одрадне, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області. Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак. На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій наших оборонців. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, одну РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські чиновники продовжують використовувати розпливчастість і нечіткість умов тимчасового припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури.

• За повідомленнями, американські посадовці продовжують визнавати небажання президента Росії Путіна дотримуватися загального припинення вогню в Україні.

• Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрінеться зі спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом у Вашингтоні.

• Російське військове командування розпочало реорганізацію мотострілецьких бригад 51-ї та 3-ї загальновійськових армій таким чином, щоб кожна армія мала по три стрілецькі дивізії або мотострілецькі дивізії, ймовірно, з метою покращення адміністративної структури ЗВА, особливо за рахунок більшої кількості немеханізованих стрілецьких підрозділів.

• Український Генеральний штаб повідомив 1 квітня, що російські війська в Україні продовжують використовувати боєприпаси, споряджені хімічними речовинами, забороненими Конвенцією про заборону хімічної зброї.

• Російська влада продовжувала докладати зусиль для зміцнення свого контролю над російським інформаційним простором і перешкоджати критиці дій російських військових у війні в Україні.

07:00 Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.