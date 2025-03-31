1132-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (із 20:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ., 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 78%.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

За минулі сім днів було збито 481 із 919 запущених по Україні БПЛА, ще 308 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:10 Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

307,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

125,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

828,9% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

120,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:40 Після згоди ХАМАС на прозицію посередників на перемир'я прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а її лідерів покинули Газу, повідомляє Reuters, зазначивши:

"Ми забезпечимо загальну безпеку в секторі Газа і дозволимо реалізувати план добровільної еміграції. Це план, ми його не приховуємо, ми готові обговорювати його в будь-який час".

09:35 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про Україну, зокрема, сторони узгодили продовжувати тиск на Володимира Путіна, повідомили в британському уряді.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 116 авіаційних ударів, задіяв дві ракети та скинув 223 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 тисяч обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2620 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське, Краснопілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка, Преображенка Донецької області; Новодарівка, Новопіль, Зелене Поле, Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 65 автомобілів окупантів.