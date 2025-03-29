1130-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 95%.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

За минулі сім днів було збито 513 із 923 запущених по Україні БПЛА, ще 289 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

306,6% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

125,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

826,1% артилерійських систем (з них 13,1% за минулий тиждень),

120,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

09:30 Вчора ввечері російська армія атакувала Дніпро безпілотниками, відомо про 4 загиблих та 21 постраждалого, повідомили в ДСНС. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі, горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО, постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

09:25 Російська армія вночі атакувала Київ 30 дронами, 16 з них - знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір; постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено, повідомили в КМВА. Тривога в місті тривала більше трьох годин: з 23:04 до 01:05 і з 01:15 до 02:17.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет та 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Наумівка, Миропільське, Краснопілля, Петрушівка, Проходи Сумської області; Новопіль Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному пункту управління, двом артилерійським засобам та ще по двом іншим об’єктам противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири атаки у районі Привільного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська вісім разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили 23 танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 164 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 118 автомобілів окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін активізує зусилля, спрямовані на те, щоб представити нинішню українську владу як нелегітимну і нездатну до переговорів щодо припинення війни в Україні.

• Путін повторив свою вимогу про усунення «першопричин» війни в Україні як передумову мирної угоди - посилання на початкові військові вимоги Росії, які прямо суперечать зусиллям США, Європи та України, спрямованим на досягнення справедливого і сталого врегулювання війни.

• Путін намагається включити в дискусію про врегулювання війни нову вимогу, яка відповідає давнім зусиллям Кремля з підриву легітимності українського уряду.

• Схоже, що Кремль відновлює зусилля з реорганізації п'яти морських піхотних бригад Росії у дивізії.

• Росія планує розширити свій флот атомних підводних човнів.