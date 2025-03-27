Дві третини американців готові відмовитися від Tesla через дії Ілона Маска.

Більше половини американців вважають, що Маск на посаді DOGE прагне допомогти самому собі, а не країні.

 

 

67% американців заявили, що не мають наміру купувати чи орендувати електромобілі Tesla. З них більше половини (56%) вказують на Ілона Маска як на «головну причину» або «часткову причину» такого рішення. Такі дані випливають з результатів опитування громадської думки, проведеної службою YouGov на замовлення Yahoo News. В опитуванні, яке проводилося онлайн 20–24 березня, взяли участь майже 1700 американців.

 

Основна причина швидко зростаючої неприязні американців до Ілона Маска – його діяльність на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), що спричинила закриття великих федеральних відомств, масштабні скорочення співробітників, скасування контрактів тощо.

 

До того, як Ілон Маск очолив DOGE і почав, за його ж словами, «струшувати систему», американські громадяни ставилися до нього радше позитивно (49%), ніж негативно (39%) (дані опитування в листопаді 2024 року). Наразі позитивно про нього думають лише 39%, а негативно – 55%. До компанії Tesla негативно ставляться 49% американців, позитивно – 37%.

 

Крім того, 54% американців вважають, що в Ілона Маска «занадто багато впливу» на Трампа (у листопаді так вважали 39%). Загалом 40% американців позитивно відгукуються про сам DOGE, а 44% ставляться до департаменту негативно. При цьому лише 37% опитаних схвалюють те, як департамент скорочує витрати, а 44% вважають, що DOGE погіршує ситуацію, скорочуючи важливі служби. Більше половини (52%) заявляють, що Ілон Маск прагне «допомогти самому собі», і лише 36% думають, що він намагається «допомогти країні».

 

27.03.2025

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