1127-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Епідпоріг по ГРВІ залишається перевищеним в 15 областях, зокрема в 10 областях (у Волинській, Житомирській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій) фіксується перевищення середнього рівня, в п’яти (Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській) – низького рівня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

11:40 Пентагон попередив співробітників про вразливість у месенджері Signal, через яку російські хакери можуть стежити за зашифрованими розмовами, використовуючи функцію "підключені пристрої". Це попередження стосується фішингових атак, а не самої безпеки Signal, тому користувачам рекомендується бути обережними при підключенні пристроїв до акаунту.

11:20 Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень США та Китаю, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", зазначивши, що Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, шість із них пов'язані з північною Європою (з Польщею – чотири).

10:50 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 9,6% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина таких відчутних змін – встановлення ясної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

10:10 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 89%.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 577 із 1066 запущених по Україні БПЛА, ще 350 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

305,2% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

125,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

818,1% артилерійських систем (з них 14,9% за минулий тиждень),

120,4% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

79,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

09:50 Після розмови президента США Дональда Трампа з Путіним 19 березня російські ракети і дрони не атакували українські об'єкти енергетики, Україна після згоди президента Володимира Зеленського на "енергетичне перемир'я" теж не наносила удари по російській енергетиці, кажуть джерела у військових колах. Більшість російських далекобійних дронів за останній тиждень були спрямовані на військові об'єкти, аеродроми, залізницю та об'єкти ВПК.

09:45 Американський суддя Ройс Ламберт тимчасово заборонив адміністрації президента Дональда Трампа закрити "Радіо Вільна Європа" та "Радіо Свобода", оскільки ймовірно, було порушене законодавство:

"Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити "Радіо Свобода" закритися - навіть якщо президент сказав їм це зробити".

09:40 Китай залишається головною військовою і кіберзагрозою для США, вважають американські розвідувальні служби, хоча при цьому Китай стикається з "страхітливими" внутрішніми проблемами.

09:35 Президент США Дональд Трамп припустив, що Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною, але вважає, що Росія хоче завершити війну:

"Я робив це роками... Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений".

09:30 В результаті російської нічної дронової атаки у Кривому Розі були пошкоджені адміністративна будівля, складські приміщення, підприємство та автомобілі, обійшлося без жертв і поранених, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, зазначивши, що це була наймасовіша з початку війни атака дронами-камікадзе на Кривий Ріг.

09:25 Під час слухань у Сенаті США директор ЦРУ Джон Реткліфф висловив переконання, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов, прийнятних для міцного миру:

"Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 207 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2233 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Угроїди, Краснопілля, Проходи, Тур’я Сумської області; Золочів, Прудянка Харківської області; Сергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине, Новопіль, Зоря, Суха Балка, Піддубне Донецької області; Тернове, Дачне Дніпропетровської області; Новодарівка, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Олександрівка та Дудчани Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного. На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового. На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські, українські та російські посадовці досягли певних домовленостей щодо тимчасового припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. Деталі цих домовленостей залишаються незрозумілими, і оцінити їхню специфіку за відсутності офіційно опублікованих спільних текстів угод, підписаних Росією та Україною, досить складно.

• Заяви Кремля та Умерова свідчать про те, що Росія та Україна, можливо, станом на 25 березня ще не дійшли згоди щодо того, чи набув чинності режим припинення вогню, чи ні.

• Путін продовжує відкидати запропоноване Трампом і Зеленським тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення, незважаючи на згоду на певну форму припинення вогню для ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі. Постійне зволікання і непоступливість Путіна перешкоджають зусиллям Трампа, спрямованим на забезпечення тривалого і стабільного мирного врегулювання.

• Кремль заявив, що не буде дотримуватися узгодженого режиму припинення вогню в Чорному морі доти, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку «Россельхозбанк» та інших невизначених фінансових організацій, які беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами.

• Російські військові продовжують відмовляти в ротації солдатам, які роками беруть участь у війні в Україні.