Свіжа соціологія чітко визначила лідера президентських перегонів у Польщі.

Головна інтрига – хто ще ввійде до другого туру – представник ПіС чи ультраправої і проросійської «Конфедерації».

Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) з урядової лівоцентристської Громадянської коаліції, Кароль Навроцький (Karol Nawrocki) з опозиційної правоцентристської партії «Право і справедливість» та Славомір Ментцен (Sławomir Mentzen) з ультраправої, євроскептичної та проросійської партії «Конфедерація» – так виглядає трійка «призерів» опитування громадської думки, проведеного у другій половині березня соціологічним центром CBOS щодо електоральних преференцій перед президентськими виборами в Польщі. Про це повідомило Polskie Radio24.

Лідерство Тшасковського виглядає доволі переконливим – згідно з опитуванням, за нього мають намір проголосувати 34 відсотки респондентів. На другому місці – кандидат, якого підтримує ПіС. Кароль Навроцький може розраховувати на 23% підтримки. Трохи менший відсоток респондентів – 21% – схиляється голосувати за Менцена. Варто зазначити, що останній потрапив у реєстр «Миротворця» за «розпалювання міжнаціональної ворожнечі, участь в актах гуманітарної аґресії проти України, поширення російської пропаганди, рашизму, антисемітизму, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, посягання на суверенітет і територіальну цілісність України».

На четвертій позиції перебуває спікер Сейму Шимон Головня (Szymon Hołownia). Лідер «Польщі 2050» і кандидат від «Третього шляху» наразі може розраховувати лише на чотири відсотки голосів виборців.

CBOS вказує на те, що Навроцький і Тшасковський мають найстабільніший і найбільш мобілізований електорат. Як зазначають демоскопи, впевненість, з якою їхні виборці заявляють про підтримку цих кандидатів на виборах, становить у середньому: 95 відсотків – для електорату Кароля Навроцького і 94% – для прихильників Рафала Тшасковського.

«З огляду на високу визначеність голосування щодо головних претендентів Кароля Навроцького та Рафала Тшасковського, Славомір Менцен може бути менш впевненим у своєму нинішньому статусі – його електорат оцінює визначеність його підтримки на виборах в середньому на рівні 88%», – зазначили в CBOS.

Згідно з опитуванням, вподобання виборців, які ще не визначилися, виявилися досить розпорошеними. «Відносно найбільше голосів у цій групі могли б набрати Шимон Головня і Кароль Навроцький (по 15%) та Славомір Менцен (14%). А от лідер президентських перегонів Рафал Тшасковський може розраховувати лише на 10%», – підкреслили в CBOS.

Перший тур президентських виборів призначено на 18 травня 2025 року. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів, а можна впевнено стверджувати, що так і станеться, то першого червня відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати, які заручилися найбільшою підтримкою виборців.

Опитування проводилося за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI – 87,5%) та онлайн-інтерв'ю (CAWI – 12,5%) у період 17–20 березня 2025 року на вибірці 1003 повнолітніх мешканців Польщі.