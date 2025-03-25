1126-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:35 Українська, російська й американська делегації домовилися виключити "застосування сили" проти комерційних судів у Чорному морі, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Також сторони домовилися про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

"Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у воєнних цілях у Чорному морі. Важливо! Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист".

17:00 Трамп заявив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу та не звільнятиме його. За словами президента США, поява журналіста Голдберґа в чаті "зовсім не вплинула" на військову операцію.

16:25 У Чехії на збройовому заводі вибухнув склад із боєприпасами, пише ČTK Ceske Noviny. Як зазначається, завод STV Group у Полічці виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки і постачанням запчастин.

15:50 Зміст російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді не розголошуватимуть для широкого загалу, повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

15:15 Трамп може звільнити свого радника з нацбезпеки Майка Волца через витік даних про атаки на Ємен у чаті Signal, пише Politico з посиланням на джерела. Як зазначає видання, Трамп прийме рішення протягом наступних днів, натомість в адміністрації закликають Волца самому піти у відставку.

14:40 ООН та окремі країни залучать до переговорів щодо припинення вогню у війні РФ проти України, повідомив представник російської делегації Грігорій Карасін. За його словами, переговори РФ із США були "непростими, але корисними".

14:05 За підсумками переговорів Сполучених Штатів та Росії в Ер-Ріяді спостерігається прогрес і в найближчому майбутньому очікується "позитивне оголошення", пише Reuters з посиланням на джерела.

13:30 74% українців вірять у перемогу України у війні, свідчить опитування Центру Разумкова, проведене на початку березня 2025 року; пів року тому, у вересні 2024-го, у перемогу вірили 83% респондентів.

30% тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року,

17% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

11% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму.

10% вважатимуть перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

13:20 Президент Володимир Зеленський 26 березня відвідає Францію для підготовки саміту з питань безпеки, пише Le Monde.

13:00 59,6% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, свідчить опитування Центру Разумкова, проведене на початку березня 2025 року; не довіряють президенту 33,3%. За останні пів року рівень підтримки Зеленського зріс: у вересні 2024 року йому довіряли 51,2% респондентів.

12:50 Традиційний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У ніч з 19 на 20 березня Збройні Сили України завдали удару з БПЛА по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». «Енгельс-2» – це військова база приблизно за 600 км від кордону з Україною, яка широко використовується для проведення ударних операцій. • Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігався цілий ряд авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України, тобто удар завдав значної шкоди. Значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі, що змусить Росію покращити свою оборону і поповнити запаси боєприпасів. Російські літаки також, найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції зі завдання глибоких ударів. • Цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році і продовжує серію регулярних ударів українських ВПС вглиб російської території. Він також підкреслює постійну боротьбу, з якою стикається розтягнута російська протиповітряна оборона, захищаючи свої стратегічні військові об'єкти.

12:00 Делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії нині вранці, наступного дня після зустрічі між представниками США та РФ.

11:50 Понад 80% українців вважають, що Україна має продовжувати боротьбу, навіть якщо США припинять будь-яку підтримку країни, свідчать результати опитування КМІС, проведеного 12–25 березня.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в "Укренерго". Сьогодні, 25 березня, станом на 09:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня, у понеділок.

10:15 Вночі (із 18:00) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 81%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

За минулі сім днів було збито 593 із 1094 запущених по Україні БПЛА, ще 358 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

305,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

124,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

817,6% артилерійських систем (з них 15,8% за минулий тиждень),

120,4% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

79,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

09:45 Інформація від РФ впливає на американських посадовців, оскільки перед ними стоїть завдання мирного врегулювання, заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що на його думку на деяких членів команди Трампа вплинула російська інформація.

"Ну, можливо, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна хоче, щоб воно було врегульоване. Я думаю, що вони повинні вирішити це питання, і Росія хоче його вирішити. І я думаю, що якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням, і вони витрачають значну частину свого робочого дня на врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей".

09:35 Вночі на підступах до Києва були виявлені 10 російських безпілотників, всі вони знищені засобами ППО або локаційно втрачені, повідомила Київська міська військова адміністрація. Повітряна тривога в Києві тривала тривала 2 години 27 хвилин.

09:30 Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників вночі на території двох районів Київської області гасили пожежі у складських приміщеннях внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Прикіл, Миропільське, Проходи, Петрушівка, Тур'я, Угроїди та Краснопілля Сумської області; Світличне, Слатине Харківської області; Покровськ Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу і Веселого. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новопіль та в напрямку Вільного Поля. На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в бік Лобкового. На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Делегації США і Росії 24 березня зустрілися в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) після американо-українських переговорів 23 березня про деталі тимчасового припинення вогню на дальніх дистанціях і в Чорному морі.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед у Демидівці вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області на тлі продовження українських атак у цьому районі.

• Кремль рециркулює наявні наративи, спрямовані на підрив підтримки України на тлі переговорів у Ер-Ріяді, і, ймовірно, залишається незацікавленим у проведенні змістовних переговорів з метою припинення війни.

• Росія продовжує переслідувати релігійні меншини, особливо громади євангельських християн в окупованій Херсонській області, в рамках ширшої кампанії в окупованій Україні, спрямованої на знищення незалежної української національної та релігійної ідентичності.

• За повідомленнями, російські війська не в змозі належним чином забезпечити підрозділи безпілотників FPV на тлі постійних зусиль, спрямованих на централізацію російських операцій з використанням безпілотників під керівництвом міністерства оборони Росії.