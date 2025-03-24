У Канаді призначено дострокові парламентські вибори.

Вони відбудуться 28 квітня і проходитимуть на тлі тарифної війни зі США.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових виборів. Напередодні він звернувся до генерал-губернаторки Канади Мері Саймон (Mary Simon) з проханням про дозвіл розпустити парламент.

«Я щойно попросив генерал-губернаторку розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – сказав пан Карні у своїй промові перед нацією. Тож вибори відбудуться не в жовтні, як це було заплановано, а 28 квітня. Про це повідомила канадська телерадіокомпанія СВС.

Рішення про дочасні вибори було ухвалено на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами. Американський президент Дональд Трамп ще в січні, зразу ж після своєї інавґурації, заявив про бажання бачити Канаду 51-м штатом США, інакше пригрозив стрімко підвищити ввізні мита на канадські товари.

Проголошуючи дочасні вибори, Марк Карні заявив, що президент Трамп «хоче зламати Канаду, щоб Америка могла володіти нами». Він пообіцяв не зустрічатися з президентом США, допоки той не визнає суверенітет Канади. «Ми стикаємося з найбільшою кризою в нашому житті через невиправдані дії президента Трампа... Нашою відповіддю має стати побудова сильної економіки та безпечнішої Канади», – зазначив Карні.

Новий прем'єр Канади обійняв посаду 14 березня після демісії його попередника Джастіна Трюдо, який також залишив посаду лідера правлячої Ліберальної партії Канади.

Оголошення дострокових виборів багато експертів вважає вдалим політичним ходом чинного прем’єра. Адже після заяв Трампа рейтинг правлячої Ліберальної партії стрімко зріс, хоча кілька останніх років опозиційні консерватори лідирували за рівнем електоральної підтримки населення. Але зараз ситуація змінилася й ліберали вирвалися вперед. Згідно зі свіжими опитуваннями громадської думки, за правлячу партію готові проголосувати 37,5% канадців, за Консервативну партію – 37,1%.