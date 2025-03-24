У Канаді призначено дострокові парламентські вибори.

Вони відбудуться 28 квітня і проходитимуть на тлі тарифної війни зі США.

 

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових виборів. Напередодні він звернувся до генерал-губернаторки Канади Мері Саймон (Mary Simon) з проханням про дозвіл розпустити парламент.

 

«Я щойно попросив генерал-губернаторку розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – сказав пан Карні у своїй промові перед нацією. Тож вибори відбудуться не в жовтні, як це було заплановано, а 28 квітня. Про це повідомила канадська телерадіокомпанія СВС.

 

Рішення про дочасні вибори було ухвалено на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами. Американський президент Дональд Трамп ще в січні, зразу ж після своєї інавґурації, заявив про бажання бачити Канаду 51-м штатом США, інакше пригрозив стрімко підвищити ввізні мита на канадські товари.

 

Проголошуючи дочасні вибори, Марк Карні заявив, що президент Трамп «хоче зламати Канаду, щоб Америка могла володіти нами». Він пообіцяв не зустрічатися з президентом США, допоки той не визнає суверенітет Канади. «Ми стикаємося з найбільшою кризою в нашому житті через невиправдані дії президента Трампа... Нашою відповіддю має стати побудова сильної економіки та безпечнішої Канади», – зазначив Карні.

 

Новий прем'єр Канади обійняв посаду 14 березня після демісії його попередника Джастіна Трюдо, який також залишив посаду лідера правлячої Ліберальної партії Канади.

 

 

Оголошення дострокових виборів багато експертів вважає вдалим політичним ходом чинного прем’єра. Адже після заяв Трампа рейтинг правлячої Ліберальної партії стрімко зріс, хоча кілька останніх років опозиційні консерватори лідирували за рівнем електоральної підтримки населення. Але зараз ситуація змінилася й ліберали вирвалися вперед. Згідно зі свіжими опитуваннями громадської думки, за правлячу партію готові проголосувати 37,5% канадців, за Консервативну партію – 37,1%.

 

24.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25 | | Штука
Повітряні коридори життя
Наталія Шевченко
Музичні хвилі соло і поліфонія хору ніби існують одночасно в одному просторі, але різних реальностях. Перекочуються камінці нот на берегах сонорних зустрічей, утворюють химерні узори.
21.03.25 | | Штука
«Біла книга» європейської оброни: Україна – щит ЄУ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Європейська Комісія репрезентувала «Білу книгу» оборони ЄУ. Україну нарешті офіційно визнано «щитом Європи».
21.03.25 | | У світі
Україна як собор у риштованні
Людмила Тарнашинська
Назва есею Євгена Сверстюка про роман Олеся Гончара – це не тільки гарна й розлога метафора, а й наша пекуча реальність...
20.03.25 | | Дискурси
Світ широкий, воля..
Тарас Прохасько
Якщо людина роздумує про себе як про абсолютну вищість – вона у пастці, що перетворює її на копача, який вишукує мінерали, називаючи це стосунками між живою і неживою природою
20.03.25 | | Дискурси
Сергій Маслобойщиков і його Дон Жуан
22-23 березня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави за п’єсою Лесі Українки «Камінний господар», режисером та художником якої уперше на львівському кону виступить Сергій Маслобойщиков.
20.03.25 | | Штука
Світовий порядок – 3.0: прев’ю
Михайло САВЧИН
Обриси майбутнього світового порядку – 3.0 примарні, нагадують відвідування ворожок зі знаменитих Лікіцарів, де в голову приходят лем файні думки
19.03.25 | | Дискурси
Мертві душі по-українськи
Юрій Винничук
Якщо в Гоголя мертві душі перетворювалися на папері на живі, то бувало і навпаки, коли жива душа ставала мертвою і вписувалася в «ревізскіє сказки»
19.03.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.