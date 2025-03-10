Новим прем'єрміністром Канади стане Марк Карні.

Він виступає за тіснішу співпрацю з Європою та Азією на тлі торгової війни зі США.

 

 

Новим лідером правлячої Ліберальної партії Канади обрано ексглаву Банку Канади та ексголову Банку Англії Марка Карні (Mark Carney). Про це повідомила канадська телерадіокомпанія СВС. За підсумками голосування в неділю, 9 березня, він набрав 86 відсотків голосів, обійшовши ексміністерку фінансів Христю Фріланд (Chrystia Freeland), лідерку лібералів у Палаті громад Каріну Ґулд (Karina Gould) та бізнесмена Френка Бейліса (Frank Bayliss). Карні заступить на посаді прем'єрміністра країни Джастіна Трюдо, який оголосив про свою демісію у січні.

 

59-літній Марк Карні виступає за тіснішу співпрацю з Європою та Азією, щоб знизити залежність від торгівлі зі США на тлі запровадження президентом сусідньої країни Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт і домагань американського впливу на суверенітет Канади. Крім того, новий лідер лібералів обіцяє провести фундаментальну реформу економіки, яка передбачає зниження податків для середнього класу, скорочення бюрократії та активне стимулювання інновацій та інвестицій,.

 

Виступаючи з прощальним зверненням до Ліберальної партії, чинний прем'єр Джастін Трюдо заявив, що сьогодні його країна стикається з «екзистенційним викликом» з боку Сполучених Штатів.

 

Трюдо анонсував відставку з посад прем'єрміністра Канади та лідера правлячої Ліберальної партії шостого січня. «Ця країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні бої, то я не зможу бути найкращим варіантом», – заявив тоді він.

 

Джастін Трюдо очолював Ліберальну партію близько 12 років і обіймав посаду прем'єрміністра Канади з листопада 2015 року. В останні роки популярність політика помітно знизилася через низку невдалих реформ, а також у зв'язку зі зростанням цін, житловою кризою та міґраційними проблемами.

10.03.2025

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