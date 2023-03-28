МОК рекомендував допускати російських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

Не допускати рекомендовано атлетів, пов’язаних зі силовиками та тих, хто виступав за війну.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив рекомендації міжнародним спортивним федераціям щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі. Рішення було ухвалено у вівторок, 28 березня, на засіданні виконкому організації у Лозанні. По це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до турнірів за таких умов:

- вони мають виступати у нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

- вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

- спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

- спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

На змагання за участю таких спортсменів не можна буде проносити прапори чи будь-яку іншу символіку, пов'язану з країнами-аґресорами. Спортсмени представлятимуть на змаганнях себе особисто, а не якусь країну.

Для допуску російських спортсменів МОК рекомендує кожній федерації створити окрему комісію, яка вирішить, чи виступав той чи інший атлет з підтримкою війни, розв'язаної Росією в Україні. Як зазначається у рекомендаціях, такою підтримкою можуть вважатися пости спортсменів у соцмережах, висловлювання у ЗМІ, участь у провоєнних мітингах та носіння чи публікація ними Z-символіки.

Якщо спортсмен має стосунок до російської армії, силових структур або органів безпеки, то він автоматично вважається таким, що підтримує вторгнення, вирішили в МОК. Відомо, що багато російських атлетів носять військові звання і перебувають у силових відомствах. Так, на Олімпійських іграх у Пекіні виступили понад 60 спортсменів, які представляють армію чи Росгвардію.

«Рекомендації МОК не стосуються Олімпіади-2024 у Парижі та 2026 року в Мілані та Кортині. Окреме рішення щодо цих змагань буде ухвалене пізніше, тоді, коли це буде необхідно», – сказав президент МОК Томас Бах.

У Росії озвучені МОК критерії допуску на міжнародні змагання зустріли з обуренням. Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що рекомендації МОК «є неприйнятними для Олімпійського комітету Росії», і назвав їх «порушенням прав людини» та «дискримінацією». «Щодо команд, то це дискримінація не лише за паспортом, а й за видом спорту. Рішення виконкому – це фарс, порушуються принципи МОК та ООН. Ми вимагаємо рівних умов для спортсменів усіх країн», – заявив він.

Ще більше обурила росіян рекомендація не допускати до змагань спортсменів, пов'язаних зі збройними силами чи органами безпеки. «Заявлена ​​сьогодні позиція щодо військовиків – це вже не просто чергова глава дискримінації, цей критерій закладає конфлікт у російську спортивну спільноту. Мета – завдати шкоди російському спорту в цілому», – сказав Поздняков.